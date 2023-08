Füchse Berlin starten in Leipzig erfolgreich in die Saison

Berlins Hans Lindberg wirft. © Jan Woitas/dpa

Die Füchse Berlin sind erfolgreich in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Am Montagabend siegten die Füchse beim SC DHfK Leipzig mit 31:29 (15:13), mussten aber bis zum Ende um den Erfolg zittern. Beste Berliner Werfer waren Lasse Andersson mit neun Toren sowie Mathias Gidsel (8) und Jerry Tollbring (7). Trainer Jaron Siewert hatte auf den verletzten Keeper Viktor Kireev verzichten müssen, zudem fehlte der langzeitverletzte Kapitän Paul Drux.

Berlin - Die Berliner hatten zunächst Mühe, offensiv ins Spiel zu finden. Ballverluste bestrafte Leipzig sofort. Und so konnte sich in den ersten 20 Minuten keine Mannschaft auf mehr als ein Tor absetzen. Mit zunehmender Spieldauer stand die Füchse-Defensive sicherer und kompakter. Die Gastgeber fanden nur noch schwer offene Wurfpositionen und die Berliner kamen so vermehrt zu Ballgewinnen. Nach einem 5:1-Lauf konnten sie sich etwas absetzen (13:9), doch Leipzig verkürzte noch vor der Pause.

Die Füchse kamen wieder besser aus der Kabine, zogen auf 19:14 davon. Danach wurde es hektisch. In der 40. Minute bekam Mijajlo Marsenic seine dritte Zwei-Minuten-Strafe und damit Rot, nur gut eine Minute später sah Leipzigs Maciej Gebala glatt Rot nach einem Schlag ins Gesicht von Gidsel. Durch diese Phase kamen die Gastgeber besser und verkürzten auf 22:23. Es blieb bis zum Ende eng. Mit etwas Dusel brachten die Füchse letztendlich den knappen Sieg ins Ziel. dpa