Füchse Berlin starten mit Kantersieg in die European League

Milos Vujovic wirft aufs Tor. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Die Füchse Berlin sind souverän die Gruppenphase der European League gestartet. Am Dienstagabend siegten die Berliner in ihrem Auftaktspiel gegen das ukrainische Spitzenteam HC Motor Saporischschja mit 38:27 (19:10). Aufgrund des Krieges in deren Heimat fand die Partie in Düsseldorf statt. Beste Berliner Schützen waren Milos Vujovic mit neun und Jacob Holm mit acht Toren.

Berlin – Trainer Jaron Siewert musste mit Mathias Gidsel, Fabian Wiede, Paul Drux und Matthes Langhoff auf ein Quartett verzichten. Zudem verletzte sich während der Partie noch Nachwuchsspieler Maxim Orlov und musste aus der Halle getragen werden.

Trotz der vielen Ausfälle spielten die Berliner gegen das ukrainische Team, was als Gastmannschaft in der zweiten Handball-Bundesliga aktiv ist, von Beginn an souverän. Sie übernahmen gleich die Führung und bauten sie sukzessive aus. Nach knapp 20 Minuten führten die Füchse mit acht Toren (14:6).

Die Abwehr stand solide und der russische Keeper Viktor Kireev, der selbst vier Jahre in Saporischschja gespielte, glänzte mit einigen Paraden. Gleich nach dem Seitenwechsel wurde der Vorsprung erstmalig zweistellig (21:11). Anschließend brachten die Füchse den Vorsprung problemlos ins Ziel und konnten sogar noch Kräfte schonen. dpa