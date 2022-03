Füchse Berlin verpassen Gruppensieg gegen Wisla Plock

Die Füchse Berlin haben in der European League überraschend den Sieg in Gruppe A verpasst und gehen nun als Zweiter in das Achtelfinale. Im entscheidenden Duell um den Gruppensieg unterlagen die Berliner am Dienstagabend vor 2350 Zuschauern dem polnischen Club Orsen Wisla Plock mit 29:30 (15:16). Damit droht den Füchsen in einem möglichen Viertelfinale ein Bundesliga-Duell mit dem SC Magdeburg.

Berlin – Im Achtelfinale geht es nun gegen den HBC Nantes. Bester Berliner Werfer war Jacob Holm mit sieben Toren.

Bei den Füchsen waren Coach Jaron Siewert und sein Co-Trainer Max Rinderle nach überstandener Corona-Infektion wieder dabei. Ihr Team startete aber denkbar ungünstig, kassierten in den ersten sechs Minuten gleich drei Zeitstrafen. Dennoch war die hektische Partie zunächst sehr ausgeglichen.

Die Polen machten immer wieder Tempo und rissen die Berliner Deckung so oft auseinander. Als die Gastgeber dann einige klare Möglichkeiten nicht nutzen konnten, ging Plock erstmalig mit zwei Toren in Führung (12:10). Die Füchse standen danach defensiv zwar etwas besser, aber offensiv fehlte es weiter zu oft an der Präzision.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Füchse dann einige Fehler der Gäste nutzen und erstmalig selbst mit zwei Toren in Führung gehen (21:19). Doch die Chancenverwertung blieb weiter schwach und die Gastgeber liefen wieder einem Rückstand hinterher. 43 Sekunden vor dem Ende glich Hans Lindberg mit einem Siebenmeter wieder zum 29:29 aus. Aber neun Sekunden vor Ende gelang Plock doch noch der Siegtreffer. Den letzten Wurf vergab Lasse Andersson. dpa