Füchse Berlin wollen Champions-League-Chance wahren

Am Freitag wurden die Füchse im Roten Rathaus für den Europapokalsieg geehrt. Doch der Fokus muss schnell wieder auf die Bundesliga gehen. Dort wartet am Sonntag Göppingen.

Berlin - Fünf Tage nach ihrem Triumph in der European League waren die Handballer der Füchse Berlin ins Rote Rathaus eingeladen. Am Freitag durfte sich das Team in Anwesenheit vom Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) ins Goldene Buch der Stadt eintragen. „Ich freue mich, dass sie den Titel zum dritten Mal geholt haben“, sagte Wegner und drückt die Daumen für eine erfolgreiche Titelverteidigung. Dem Verein gab der Bürgermeister auch noch einen Auftrag mit auf den Weg: „Die Füchse Berlin müssen auch in der Bundesligatabelle auf Platz eins stehen. Das muss das Ziel sein.“

Mit Applaus und Auftrag muss die Mannschaft damit den Erfolg erst einmal abhaken. Denn schon am Sonntag tritt der Drittplatzierte aus der Hauptstadt bei FA Göppingen an (16.05 Uhr/Sky) an. Zumindest die theoretische Chance auf einen Champions-League-Platz soll dort erhalten bleiben. „Das ist Anreiz genug für alle von uns. Solange noch eine Chance besteht, wollen wir sie natürlich ergreifen. Wir wollen den Druck bis zum letzten Spieltag hochhalten“, sagte Trainer Jaron Siewert.

Nach dem Titelgewinn bekam das Team zunächst drei Tage frei. „Wir wollten ihnen die Möglichkeit geben, den Titel voll auszukosten. Und auf der anderen Seite vom Auskosten sich auch wieder zu erholen“, so Siewert. Am Donnerstag kehrten alle Akteure ins Training zurück. „Wir werden alles daransetzen, dass wir die Sinne noch einmal schärfen und jetzt nicht irgendwie das Ganze austrudeln lassen“, sagte der Füchse-Trainer.

Da auch Göppingen am Wochenende beim Final Four in Flensburg dabei war, brauchen die Berliner Coaches keine neue große Vorbereitung auf den Gegner machen - es war ja alles schon für ein mögliches Duell in Flensburg vorbereitet. Und während die Berliner eine ganze Woche zur Regeneration hatten, musste Göppingen schon am Donnerstag wieder ran. „Das ist für uns sicherlich kein Nachteil“, sagte Siewert.

Doch der Füchse-Trainer warnt vor dem Tabellen-14. „Sie haben einen besseren Kader als die momentane Tabellensituation widerspiegelt. Und zu Hause sind sie sehr unangenehm. Ein Gegner, der sehr physisch spielt und uns auch viel abverlangen wird“, sagte er.

Göppingen schlug beim Final Four im Spiel um Platz drei das französische Spitzenteam Montpellier HB. Das hat Siewert gerade auch wegen einiger personellen Ausfälle beeindruckt. „Sie haben eine überraschende Leistung gegen Montpellier gebracht. Das war für sie auch ein Charaktertest und auch sie sind mit einem Positiverlebnis aus dem Turnier rausgegangen“, sagte er. dpa