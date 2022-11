Füchse deklassieren HSV Hamburg und bleiben Tabellenführer

Ein Handball wird gefangen. © Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild

Die Füchse Berlin haben die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Am Sonntag gewannen die Berliner nach einer souveränen Vorstellung beim HSV Hamburg vor 3417 Zuschauern mit 37:28 (19:14). Für die Füchse war es der zehnte Sieg im zwölften Spiel. Beste Berliner Werfer waren Jacob Holm und Milos Vujovic mit je sieben Toren.

Berlin - Das Team von Trainer Jaron Siewert begann zunächst nervös und ließ gleich einige Würfe liegen. Doch die Gäste agierten defensiv sehr beweglich und aufmerksam. So kamen die Berliner immer mehr zu schnellen Tempogegenstößen und bestraften so Hamburger Fehler.

In der zwölften Minute brachte Lasse Andersson seine Mannschaft erstmalig mit fünf Toren in Führung (9:4). Hamburg kam danach aber offensiv besser ins Spiel und die Berliner Deckung offenbarte nun einige Lücken - vor allem auf den Außenpositionen. Die Füchse blieben im Angriff aber konsequent und konnten so den Vorsprung bis zur Pause halten.

Gleich nach dem Seitenwechsel setzten sich die Gäste dann auf sieben Tore Vorsprung ab (22:15). Nun hatten die Berliner alles im Griff, sie bestraften die vielen Hamburger Fehler und gingen nach einem 7:1-Lauf sogar zweistellig in Führung (32:20). Die Gäste glänzten in der Offensive und konnten die letzten 15 Minuten locker herunterspielen. dpa