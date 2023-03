Füchse heiß auf das Spitzenspiel in Magdeburg

Berlins Fabian Wiede (l) wirft den Ball auf das Tor und wird dabei verteidigt. © Andreas Gora/dpa

Die Füchse Berlin wollen gegen Magdeburg endlich ihre Gruselserie stoppen. Für den Berliner Robert Weber wird es eine besondere Partie werden.

Berlin - Mit viel Vorfreude gehen die Füchse Berlin am Sonntag in das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga beim SC Magdeburg (14.00 Uhr/Sky). „Die Jungs sind alle heiß und wissen um die Bedeutung des Spiels“, sagte Trainer Jaron Siewert am Freitag. Und auch Vorstand Sport Stefan Kretzschmar fiebert dem Ostderby entgegen. „Das ist so ein Spiel, für das man lebt. Wo es um alles geht und wo man sich beweisen kann“, sagte er.

Die Berliner gehen als Tabellenführer in das Duell gegen den Meister. Als absoluter Favorit sehen sie sich aber nicht. Zumal die letzten sechs Pflichtspiele gegen Magdeburg allesamt verloren gingen. Es herrscht dennoch Optimismus. „Die Resultate aus der Vergangenheit interessieren uns nicht. Aber wir haben noch einige Rechnungen gegen sie offen“, verkündete Siewert. „Und irgendwann reißt jede Serie“, ergänzte Kretzschmar.

Während die Füchse am Dienstag in der European League in Portugal spielen mussten, war Magdeburg noch am Donnerstag daheim in der Champions League aktiv. Die Berliner sehen darin aber keinen Vorteil. „Denn dafür hatten wir den Reisestress. Das hebt sich auf“, meinte Kretzschmar. Und auch, dass Magdeburg sein letztes Ligaspiel in Leipzig verloren hat, spielt keine Rolle. „Wir müssen jetzt aber auch punkten, sonst ist es verpufft“, sagte Siewert.

Der Vorstand Sport setzt viel mehr auf eine eigene gewachsene mentale Stärke. „Dass man mit einer Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein, was sich verstärkt hat, in solche Spiele auch geht. Dass man die Angst hinter sich lässt, etwas verlieren zu können. Und der Wunsch etwas gewinnen zu können, ist größer geworden. Wir glauben dieses Jahr auch ernsthaft an etwas Großes“, sagte er. Der erste Platz soll nicht einfach nur verteidigt werden, es soll weiter attackiert werden.

Ein besonderes Spiel wird es für Robert Weber. Der österreichische Rechtsaußen spielte zehn Jahre für Magdeburg, seit Mitte Februar ist er bei den Füchsen. „Das wird für ihn auch was Besonderes. Der Mann ist Rekordtorschütze des SC Magdeburg, sogar noch vor mir“, sagte Kretzschmar. Und auf seine Emotionalität bauen die Füchse auch. „Darauf haben wir bei der Verpflichtung auch spekuliert, dass bald das Magdeburg-Spiel ansteht. Er ist so ein abgeklärter und ehrgeiziger Typ, dass er dort gerne noch mal ein Ausrufezeichen setzen möchte“, verriet der 50-Jährige.

Die Füchse werden auf allen Positionen am Limit spielen müssen. „Gerade in so einem Spiel brauchen wir natürlich eine Torhüterleistung und wir müssen viele Duelle gewinnen“, forderte Kretzschmar. Ein kühler Kopf wird zudem auch notwendig sein. „Bei Spielen gegen uns ist die Stimmung dort immer extrem hitzig. Sie werden heiß sein“, warnte Siewert. dpa