Füchse nach Niederlage: „Müssen uns Gedanken machen“

Berlins Robert Weber (l) steht hinter Berlins Torwart Dejan Milosavljev. © Ronny Hartmann/dpa

Bei den Füchsen Berlin hieß es am Sonntag nach der klaren Niederlage im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga zunächst einmal die Wunden zu lecken. „Momentan ist alles bei mir im tiefroten Bereich. Die Höhe und die Art und Weise, wie das gelaufen ist, das sitzt natürlich tief. Wir müssen uns jetzt viele Gedanken machen. Das wird Aufbauarbeit bedürfen“, sagte Trainer Jaron Siewert nach dem deutlichen 29:

Berlin – 34 beim Meister SC Magdeburg.

Die Berliner Horrorserie gegen den Ostrivalen hat damit weiter bestand, denn es war bereits die siebte Pflichtspiel-Niederlage in Serie gegen Magdeburg. Deshalb war es nicht unbedingt die Niederlage an sich, die einige Fragezeichen hinterließ, sondern die Art und Weise. „In der Höhe am Ende sogar noch schmeichelhaft für uns. Wir hatten von Abwehr, wie Angriff, wie Torhüter, da wenig entgegenzusetzen“, sagte der Füchse-Trainer.

Der bisherige Tabellenführer enttäuschte auf der ganzen Linie, hielt aber nur 20 Minuten gut mit. Zu Beginn der zweiten Hälfte brach das Team dann komplett auseinander und lag plötzlich mit zehn Toren im Rückstand. „Wir nehmen uns in der Halbzeit viel vor und starten dann mit dem Gegenteil. Da haben wir die Bälle zu schnell weggeworfen und konnten das dann gar nicht mehr richtig verteidigen“, sagte Kapitän Paul Drux.

Während sich Magdeburg in einen Rausch spielte, ging bei den Berlinern fast gar nichts mehr – vor allem mental. „Wenn der eine oder andere Fehler kommt, dann geht der Kopf runter. Die Enttäuschung ist dann relativ schnell groß. Und wir haben es dann nicht schnell genug geschafft, den Turnaround hinzubekommen“, klagte Siewert.

Wegen der Länderspielpause haben die Füchse nun zehn Tage zum Verarbeiten. „Wir müssen jetzt wieder aufstehen und nach vorne gucken“, sagte Siewert. Denn trotz des Verlustes der Tabellenführung bleiben die Hauptstädter weiter im Titelrennen. „Wir haben jetzt noch zwölf Endspiele“, sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar. dpa