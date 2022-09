Füchse-Sportvorstand: „Gibt keinen interessanteren Klub“

Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar. © Ronny Hartmann/dpa/Archvibild

Handball-Bundesligist Füchse Berlin zeigt sich zu Beginn der neuen Saison titelhungrig. „Ein Titel ist natürlich immer unser Ziel, muss es auch sein“, sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar der „Berliner Morgenpost“ (Sonntag), „die Kieler sagen immer, sie wollen um jeden Titel mitspielen. Und genau so sehen wir das auch.“ Die Berliner starten am Sonntag mit einem Heimspiel in der Max-Schmeling-Halle (16.

Berlin - 05 Uhr/Sky) gegen Frisch Auf Göppingen in die neue Bundesliga-Spielzeit.

Für die Füchse gibt es drei Chancen auf einen Titel. Der 49-Jährige glaubt, dass ein Titelgewinn in der Euro League die vermeintlich leichteste Aufgabe sei. „Offensiv von der Meisterschaft zu reden, das wäre in meinen Augen ein bisschen respektlos“, sagte Kretzschmar angesichts der Kader von Meister SC Magdeburg und des THW Kiel.

Mit Neuzugang Mathias Gidsel glaubt Kretzschmar zudem, einen Unterschiedsspieler in den eigenen Reihen zu haben, der bisher noch den Füchsen gefehlt habe. „Das ist jemand, der uns besser machen wird“, sagte der ehemalige Nationalspieler, „ein unheimlich positiver Typ, guter Humor, extrem ehrgeizig.“

Zu Beginn der neuen Saison sieht Kretzschmar auch aufgrund der Neuzugänge „keinen interessanteren Klub als Berlin“. Deshalb würde der frühere Weltklassespieler mögliche Anfragen an seine Person abschlägig behandeln: „Das würde mich nicht interessieren, weil ich das Potenzial hier noch nicht mal zu 70 Prozent ausgereizt sehe.“ dpa