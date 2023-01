Fünf Fakten zum Spiel 1. FC Union Berlin gegen VfL Wolfsburg

Schriftzug vor Tribüne zeigt: Stadion An der Alten Försterei. Fußball, wo er hingehört. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

- Der 1. FC Union ist im heimischen Stadion An der Alten Försterei seit 14 Bundesligaspielen ungeschlagen. Der VfL Wolfsburg musste sich am 18. September mit 0:2 geschlagen geben. Keines der vier bisherigen Bundesliga-Duelle in Köpenick konnte Wolfsburg gewinnen. Es gab zwei Niederlagen und zwei Remis.

Berlin -- Mit den Verteidigern Paul Jaeckel, Robin Knoche und Jerome Roussillon sowie Mittelfeldmann Paul Seguin trugen vier Unioner früher das Trikot der Wolfsburger.

- Der Wolfsburger Coach Niko Kovac gewann 2018 mit Eintracht Frankfurt und 2019 mit Bayern München den DFB-Pokal. Als Trainer ist er seit 16 DFB-Pokalspielen ungeschlagen. Eine bessere Bilanz kann nur der frühere Erfolgstrainer Hennes Weisweiler vorweisen, der mit Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln 17 Pokal-Partien unbeschadet überstand.

- Union erreichte in der vergangenen Saison das Halbfinale. Beim späteren Pokalsieger RB Leipzig gab es eine unglückliche 1:2-Niederlage. Wolfsburg war in der 1. Runde beim Regionalligisten Preußen Münster (0:2) gescheitert.

- Die Partie im Stadion An der Alten Försterei wird mit rund 22.000 Besuchern fast ausverkauft sein. Aus Wolfsburg reisen rund 2300 Anhänger zum K.o.-Spiel an. dpa