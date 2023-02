Fußgängerin von Auto angefahren: Lebensbedrohlich verletzt

Eine 44 Jahre alte Fußgängerin ist am Montagmorgen von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Ein 61 Jahre alter Mann war mit seinem Auto gegen die Frau geprallt, als sie eine Straße in Neu-Hohenschönhausen überquerte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rettungskräfte brachten die Frau demnach in ein Krankenhaus, wo sie operiert wurde.

Berlin - Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. dpa