Gabriele Procida will sich schnell bei Alba integrieren

Er kommt nicht ohne Vorkenntnisse nach Berlin. Gabriele Procida informierte sich bei einem ehemaligen Alba-Profi. Seine Ziele sind klar. Sein Position ist noch ein bisschen offen.

Berlin - Sehr bescheiden und fast ein wenig schüchtern zeigte sich Alba-Neuzugang Gabriele Procida bei seiner Vorstellung am Donnerstag. „Ich will mich einfach weiter in vielen Bereichen verbessern, dem Team helfen und schnell ein Teil davon werden“, kündigte der 20-jährige Italiener an. Procida kam von Fortitudo Bologna und hat beim deutschen Meister einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Procida ist seit Samstag in Berlin, und unvorbereitet reiste er nicht in die deutsche Hauptstadt. Bei der Nationalmannschaft hatte er sich zuvor beim ehemaligen Alba-Spieler Simone Fontecchio informiert. „Er hat mir erzählt, dass es sehr einfach ist, sich im Team einzufinden. Hier herrscht eine sehr positive Stimmung und neue Spieler werden gut aufgenommen. Er hat mir auch einige Tipps für die Stadt gegeben“, sagte 1,98 Meter große Procida.

Der Italiener wurde dieses Jahr vom NBA-Club Detroit Pistons gedraftet. Die nordamerikanische Profiliga ist aber noch weit weg, seine Konzentration gilt erstmal nur Alba. „Ich möchte irgendwann dahin, aber ich bin ja noch jung und mich erst weiter verbessern“, sagte er. „Er ist sehr athletisch, hat viel Energie und ist ein guter Schütze. Er muss jetzt den nächsten Schritt machen“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda über den Neuzugang.

Eigentlich sieht sich Procida eher auf der Position des Shooting Guards. Doch Alba muss die gesamte Vorbereitung ohne seine drei Point Guards auskommen. Maodo Lo (Deutschland), Tamir Blatt (Israel) und Jaleen Smith (Kroatien) bereiten sich mit ihren Nationalteams auf die Europameisterschaft vor vom 1. bis 18. September vor. „Das ist wirklich ein Drama, weil wir uns so nicht wirklich einspielen können“, klagte Ojeda.

Für Procida ist deren Fehlen auch eine Chance. Er hätte kein Problem; auch als Point Guard auszuhelfen: „Ich spiele da, wo der Trainer mich braucht und wo ich dem Team helfen kann. Und es ist ja auch eine gute Möglichkeit, sich zu verbessern.“ dpa