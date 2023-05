GdP: Berlin ist weiter im Fokus islamistischer Terroristen

Berlin steht nach Einschätzung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) weiterhin im Fokus islamistischer Terroristen. „Die Bedrohung durch den dschihadistischen Terrorismus ist weiter präsent, Berlin steht als weltoffene Metropole nach wie vor im Fokus dieser Extremisten“, teilte GdP-Landeschef Stephan Weh am Mittwoch mit Blick auf eine bundesweite Razzia bei mutmaßlichen IS-Unterstützern mit.

Berlin - „Die heutigen Durchsuchungen in mehreren Bundesländern zeigen einmal mehr, dass Terroristen Ländergrenzen ziemlich egal sind und sie sich nicht nur bundesweit, sondern global vernetzten, weshalb wir die länderübergreifende Zusammenarbeit immer weiter optimieren müssen.“ Weh dankte den beteiligten Einsatzkräften und den Kollegen, die in den zurückliegenden Monaten die Grundlage für die Maßnahmen erarbeitet hätten.

Die Bundesanwaltschaft hat sieben mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Außerdem habe es am Mittwochmorgen Durchsuchungen in Berlin, Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gegeben, teilte die Karlsruher Behörde mit. Darüber hatten auch die Zeitungen „B.Z.“ und „Bild“ berichtet. dpa