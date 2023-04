Geduld und Schnelligkeit: Union erwartet formstarkes Bayer

Leverkusens Edmond Tapsoba (l) und Berlins Sheraldo Becker kämpfen um den Ball. © Marius Becker/dpa

Union ist aus dem Hinspiel gewarnt. Gegen Bayer Leverkusen sucht Union-Trainer Fischer nach dem richtigen Mittel, die imposante Heimserie aufrechtzuerhalten.

Berlin - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ist vor dem kommenden Heimspiel auf der Suche nach der richtigen Balance. „Schauen wir mal, ob es ein Geduldspiel wird. Ich glaube schon“, sagte Union-Trainer Urs Fischer am Donnerstag vor der samstäglichen Begegnung des 30. Spieltags gegen Bayer Leverkusen im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky). Neben der Geduld blickt der 57-Jährige vor allem auf die schnellen Spieler in den Reihen der Rheinländer, die beim 5:0 im Hinspiel den Berlinern die bisher höchste Saisonniederlage zugefügt hatten: „Da kommt eine enorme Geschwindigkeit auf uns zu.“

Dabei schaut der Schweizer nicht nur auf Moussa Diaby, der bereits fünf Tore in den bisherigen sieben Bundesligaduellen gegen Union bejubeln durfte. Auch Jeremie Frimpong oder Amine Adli gehören zu den schnellsten Spielern in der Bundesliga. „Es braucht kurze Abstände und jeder muss bereit sein, den anderen zu unterstützen. Bist du da nicht drauf, hat Leverkusen eine zu hohe Geschwindigkeit. Dann wird es schwierig zu verteidigen“, sagte Fischer, der das Team des Spaniers Xabi Alonso als derzeit „formstärkste Mannschaft“ adelte, die seit 13 Pflichtspielen nicht mehr verloren hat.

Angesichts der Tabellenkonstellation des seit 20 Heimspielen ungeschlagenen Tabellendritten gegen den sechstplatzierten Gast aus Leverkusen könnten die Gäste mehr Spielanteile für sich behaupten, was der Spielweise der Unioner zugutekäme und die Frage nach der Geduld beantwortet. Wobei Fischer Geduld nicht mit Abwarten verwechseln möchte. „Wenn wir abwartend beginnen zu spielen, das hat uns das noch nie geholfen. Die zweite Hälfte gegen Bochum war zu viel abwartend“, sagt der Trainer rückblickend auf vorherige Heimspiel beim 1:1 gegen den Abstiegskandidaten, „wir tun gut daran, von der ersten Minute an aktiv zu sein. Am Schluss haben wir ein Heimspiel, das wir gewinnen wollen.“ dpa