Gefangenenzeitung „Der Lichtblick“ macht nach Pause weiter

Eine Ausgabe der Gefangenenzeitung „Der Lichtblick“ liegt in der Druckerei im Gefängnis Tegel. © Ole Spata/dpa/Archivbild

Seit rund 55 Jahren gibt es die Gefangenenzeitung „Der Lichtblick“. Nach Vorwürfen gegen ein Redaktionsmitglied und einer Razzia im Berliner Gefängnis Tegel drohte das Aus. Doch es geht weiter.

Berlin - Nach rund achtmonatiger Zwangspause ist die Redaktion der Berliner Gefangenenzeitung „Der Lichtblick“ wieder besetzt und hat eine neue Ausgabe herausgebracht. Diese werde seit Mai kontinuierlich wieder an Abonnenten versandt, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Justiz auf Anfrage mit. „Der „Lichtblick“ lebt weiter“, so die freudige Feststellung eines Redakteurs beim Telefonat mit der Deutschen Presse-Agentur. Zwar gestalte sich die Zustellung der Notausgabe noch schwierig und es gebe ein paar technische Probleme, etwa bei Mails. Aber die Befürchtung, dass das Blatt nicht mehr erscheinen könne, habe sich nicht bewahrheitet.

Dazu beigetragen hat das Engagement der Panter Stiftung der Tageszeitung „taz“ für die Redaktion der Gefangenenzeitung mit Sitz im bundesweit größten Männer-Gefängnis in Berlin-Tegel. Anfang April veranstaltete sie mit interessierten Insassen einen Workshop. Die aktuelle Ausgabe sei das Ergebnis, teilte die Justizverwaltung mit. Inzwischen sei der Redaktionsstab wieder besetzt und arbeitsfähig. „Das Ziel besteht darin, dass „Der Lichtblick“ wieder quartalsweise erscheint.“

Nach den Vorkommnisse im August 2022 erschien das Fortbestehen des rund 55 Jahre alten Zeitungprojekts fraglich. Damals waren bei einer Razzia in der Haftanstalt auch Redaktionsräume vom „Lichtblick“ durchsucht worden. Ermittler beschlagnahmten die Computer der Zeitung. Ein Internetzugang, über den die Redaktion seit geraumer Zeit verfügte, wurde ausgesetzt. Am Telefon erfuhren Anrufer, dass die Redaktion aus „organisatorischen Gründen“ nicht besetzt sei.

Hintergrund waren Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Überfall auf einen Geldtransporter Ende Juni 2022. Ein bisheriger Redakteur der Gefangenenzeitung soll seine Privilegien ausgenutzt haben.

Die frühere Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) hatte sich für den Fortbestand des Projekts ausgesprochen. Es habe aber Ängste gegeben, dass der Zeitung das Aus drohe - auch wegen des Regierungswechsels, schilderte der „Lichtblick“-Redakteur. Gemeinsam mit drei weiteren Insassen gestaltet der 42-Jährige die Zeitung. Morgens um 7.00 Uhr beginne wochentags der Dienst. „Je nachdem was anfällt, geht es abends bis 21.00 Uhr.“

„Der Lichtblick“ finanziert sich vor allem aus Spenden. Die Haftanstalt übernehme unter anderem die Kosten für den Druck, den Versand und die Ausstattung mit Computern sowie Telefon- und Faxanschluss, hieß es von der Justizverwaltung. Nach dem Vorfall 2022 stelle das Land Berlin die EDV, so der Redakteur. „Früher war das alles in Eigenregie“, so der 42-Jährige. Das Alleinstellungsmerkmal des seit 1968 erscheinenden Blattes sei aber geblieben: „Es ist bundesweit die einzige unzensierte Gefangenenzeitung.“ dpa