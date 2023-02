4:2 gegen Augsburg: Eisbären Berlin beenden Misserfolgsserie

Eishockey

Die Eisbären Berlin haben nach drei Niederlagen wieder einen Sieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert. Am Sonntagnachmittag gewann der amtierende Meister gegen die Augsburger Panther mit 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) und vergrößerte seinen Vorsprung auf die Abstiegszone damit auf 15 Punkte. Matt White steuerte zwei Tore zum verdienten Erfolg bei, außerdem trafen Yannick Veilleux und Frank Mauer für die Hauptstädter.

Berlin – Vor 13 738 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof dominierten die Hausherren gegen die defensiv ausgerichteten Augsburger von Beginn an das Spiel und gingen durch einen Treffer von Veilleux in Führung. Dass die Berliner trotz ihrer Überlegenheit keine weiteren Tore erzielten, rächte sich im zweiten Drittel. Matthew Puempel sorgte im ersten Powerplay der Gäste für den Ausgleich.

Die Schwaben taten nun mehr für die Offensive, und die Eisbären wussten, die daraus resultierenden Räume zu nutzen. Völlig unbedrängt traf White zur erneuten Führung der Gastgeber, wenig später erhöhte Mauer nach feiner Vorarbeit von Giovanni Fiore. Nachdem White früh im Schlussabschnitt sein zweites Tor gelungen war, geriet der Berliner Erfolg nicht mehr in Gefahr. Erst kurz vor dem Spielende konnten die Gäste durch einen Treffer von Braden Lamb noch einmal verkürzen. dpa