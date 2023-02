3:1 gegen Düren: BR Volleys holen den Pokal

Die Spieler der Berlin Volleys feiern den Pokalsieg. © Uwe Anspach/dpa

Die Berlin Volleys sind deutscher Pokalsieger 2023. Im Endspiel gegen die SWD powervolleys Düren am Sonntag in der SAP Arena von Mannheim siegte der Hauptstadtclub nach schwachem Beginn mit 3:1 (22:25, 25:17, 25:15, 25:18). Vor 9000 Zuschauern in der SAP-Arena Mannheim verwandelte Marek Sotola gleich den ersten Matchball mit einem Ass. Die BR Volleys sicherten sich damit bei ihrer elften Endspielteilnahme zum sechsten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Cup.

Mannheim - Herausragender Akteur beim Sieger war Johannes Tille, der nicht nur im Zuspiel überzeugte, sondern auch beim Aufschlag und in der Annahme zu ganz großer Form auflief.

Die Berliner konnten anfangs mit ihrer sonstigen Stärke, dem Aufschlag, nicht den gewohnten Druck erzeugen. Düren zeigte das leidenschaftlichere Spiel. Zudem stand den phasenweise auch recht unkontrollierten Angriffsversuchen der BR Volleys immer wieder der Block des Kontrahenten im Wege. Die Rheinländer gingen durch ein Ass ihres Routiniers Sebastian Gevert erstmals beim 10:9 in Führung und steuerten danach zielstrebig auf den Satzgewinn zu.

Vom zweiten Satz an fing sich der deutsche Meister jedoch und lag nach einer Aufschlagserie von Tille schnell 5:0 vorne. Diagonalangreifer Marek Sotola sowie Außenangreifer Timothee Carle steigerten ihre Effektivität am Netz beträchtlich und sammelten viele wichtige Punkte für ihre Mannschaft ein.

Selbst eine Schrecksekunde im dritten Durchgang, als BRV-Libero Satoshi Tsuiki wegen einer Achillessehnenverletzung auf dem Spielfeld behandelt werden musste, dann aber weitermachen konnte, brachte die Mannschaft nicht von ihrer Linie ab. Düren hatten am Ende gegen ein immer stärker auftrumpfendes Berliner Team keine ernsthafte Siegeschance mehr. dpa