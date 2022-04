3:0 gegen Mannheim: Eisbären Berlin erreichen DEL-Finale

Kai Wissmann (l-r) versucht gegen Sinan Akdag und Denis Reul von Mannheim den Puck zu verteidigen. © Andreas Gora/dpa

Die Eisbären Berlin stehen erneut im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Donnerstagabend gewann der Titelverteidiger das entscheidende fünfte Halbfinalspiel gegen die Adler Mannheim mit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) und setzte sich in der Best-of-Five-Serie mit 3:2 durch. Blaine Byron erzielte zwei Tore, außerdem traf Manuel Wiederer für die Hauptstädter, die nun bereits an diesem Freitag in die Endrunde gegen den EHC Red Bull München starten (19.

Berlin – 30 Uhr/Magentasport und Servus TV).

Vor 10 035 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof begannen beide Teams vorsichtig. Abgesehen von je einem Lattentreffer auf beiden Seiten mangelte es vor der ersten Pause an klaren Torchancen. Doch nur 43 Sekunden nach dem Wiederbeginn sorgte Wiederer für die Führung der Gastgeber. Nach einem Konter verwertete der Angreifer einen klugen Querpass von Kevin Clark.

Der Treffer gab den Berlinern Schwung, allerdings verpassten sie es, ihre guten Gelegenheiten zu verwerten. Die Gäste erhöhten zunehmend den Druck, ließen den Eisbären aber Raum für Konter. So konnte Byron im Schlussabschnitt den Vorsprung ausbauen. Danach verteidigten die Hausherren die Führung geschickt, in der letzten Spielminute sorgte erneut Byron für den Endstand, als die Mannheimer ihren Goalie zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen hatten. dpa