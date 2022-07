Geisel: Die Frage der Überhitzung gewinnt an Bedeutung

Teilen

Andreas Geisel (SPD), Stadtentwicklungssenator, spricht. © Wolfgang Kumm/dpa

Bei der Stadtplanung muss nach Ansicht von Berlins Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) ein stärkerer Fokus darauf gelegt werden, wie das Leben in Großstädten in Hitzephasen möglich bleibt. „Die Situation macht deutlich, dass wir in unseren Stadtentwicklungsplänen die Frage der Klimaresilienz entsprechend werten müssen“, sagte Geisel am Dienstag nach der Sitzung des Senats.

Berlin - Die Frage, wie mit Überhitzung großer Städte umzugehen sei, bekomme eine größere Bedeutung.

Geisel sagte, er sei bekannt dafür, sich für weiteren Neubau auszusprechen. Aber es gehe nicht nur darum, viel und preiswert zu bauen und die Sozialstandards einzuhalten, sondern auch um die ökologische Wirkung des Bauens, um die Frage, wie sich Kaltluftzonen in der Stadt erhalten ließen und wie sich Berlin auf diese Überhitzung einstellen könne, mit der in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter und intensiver zu rechnen sei. dpa