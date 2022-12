Geisel: Tausende von Flüchtlingen bleiben in Berlin

Andreas Geisel (SPD), Stadtentwicklungssenator, sitzt in seinem Büro in der Senatsverwaltung. © Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Der Senat rechnet damit, dass ein großer Teil der ukrainischen Flüchtlinge langfristig in Berlin bleibt. Bausenator Geisel stellt sich auf einen erhöhten Bedarf an Wohnungen ein.

Berlin - Tausende von ukrainischen Kriegsflüchtlingen werden nach Einschätzung von Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel noch jahrelang in Berlin bleiben. „Wie und wann der Krieg in der Ukraine zu Ende geht und welche Konsequenzen das für die Menschen hat, die zu uns nach Berlin gekommen sind, bleibt Spekulation“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn wir davon ausgehen, dass von rund 100.000 Geflüchteten über 80.000 Anträge gestellt haben auf längerfristigen Aufenthalt, dann ist deutlich absehbar, dass ein großer Teil der Menschen auf Jahre in Berlin bleiben wird und nicht in die zerstörte Heimat zurückkehrt.“

„Ich habe einen Mitarbeiter, der ist in den 1990er Jahren wegen des Jugoslawienkriegs aus Bosnien nach Berlin gekommen“, sagte Geisel. „Seine Mutter hat ihm damals erzählt „Wir sind nur ein paar Monate hier und kehren dann zurück“. Heute ist er Deutscher und arbeitet in der Senatsverwaltung.“ Realistischerweise könne man davon auszugehen, dass für Tausende Menschen aus der Ukraine dasselbe gelten werde: längerfristig in Berlin zu bleiben.

„Dadurch haben wir einen entsprechenden Bedarf an Wohnraum. Und deswegen ist es auch einigermaßen bigott zu sagen, wir müssen Geflüchtete aufnehmen“ und gleichzeitig Wohnungsbauvorhaben verhindern, sagte Geisel. „Auch meine Mitbewerber von der CDU fordern, dass mehr Wohnungen gebaut werden müssen. Gleichzeitig habe ich stapelweise Briefe von Abgeordneten der CDU auf meinem Tisch, die gegen einzelne Wohnungsbauvorhaben in ihren Wahlkreisen vorgehen und diese verhindern wollen.“

Insgesamt zeige die Zuwanderung, wie groß der Bedarf an Wohnraum in der Stadt sei. „Der angespannte Wohnungsmarkt in Berlin resultiert vor allem aus der Knappheit. Und die aktuelle Zahl der Geflüchteten erhöht den Bedarf zusätzlich.“

Die sogenannten modularen Unterkünfte für Flüchtlinge (MUF), die aus vorgefertigten Beton-Modulen errichtet werden, seien keine kurzfristige Lösung. „Die modularen Unterkünfte kann man aber nicht über Nacht fertigstellen. Die haben eine Bauzeit von einem bis anderthalb Jahren“, sagte Geisel. „Das sind Gebäude, für die eine Baugenehmigung und entsprechende Erschließungsmaßnahmen nötig sind.“ Derzeit seien mehrere davon im Bau.

„Das sind keine Container oder temporäre Bauten, wie sie 2015/16 genutzt wurden“, sagte Geisel. „Die hatten eine Einsatzzeit von drei, vier Jahren. Für länger waren die nicht konzipiert.“ Auch die modularen Unterkünfte seien in Schnellbauweise seriell gefertigt, aber von der Qualität her wie Wohnungen, die später auch anderweitig genutzt werden könnten, so der Bausenator. „Die sind ausgelegt für eine Dauer von 50 bis 70 Jahren.“ Berlinweit gibt es derzeit 29 davon. Jeweils fünf weitere sind nach Angaben der Senatsverwaltung für 2023 und 2024 geplant. dpa