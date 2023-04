Geiselnahme in Schöneberg beendet: SEK stürmt Geschäft

Ein Polizist trägt einen Kopfverband nachdem Polizisten ein Geschäft an der Keithstraße gestürmt hatten. Dort war es zu einem Überfall auf ein Geschäft gekommen, bei dem auch eine Geisel genommen wurde. © Carsten Koall/dpa

Die Geiselnahme in einem Geschäft in Berlin-Schöneberg ist am frühen Dienstagmorgen beendet worden. „Ich kann bestätigen, dass der Einsatz beendet ist“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Geiselnehmer habe Suizid begangen, teilte die Polizei auf Twitter mit. Spezialkräfte seien um kurz nach halb 3 in den Laden auf der Keithstraße eingedrungen und hätten die Geisel unverletzt gerettet.

Berlin - Während des Großeinsatzes hatten die Einsatzkräfte recht frühzeitig einen anderen Mann festnehmen können. dpa