Gemischte Reaktionen auf geplante Ausbildungsplatzumlage

Zukünftig sollen Berliner Unternehmen eine Ausbildungsplatzumlage zahlen, die ausbildenden Betriebe zugute kommen soll. Doch das von Arbeitssenatorin Kipping vorgestellte Vorhaben stößt auch auf Kritik.

Berlin - Mit einem Fonds für ausbildende Unternehmen will Berlins Arbeitssenatorin Katja Kipping (Linke) das Angebot an Ausbildungsplätzen in Berlin verbessern. Am Mittwoch stellte die Senatorin Eckpunkte für die sogenannte Ausbildungsplatzumlage vor, für die im kommenden Jahr eine gesetzliche Regelung erarbeitet werden soll. Zuvor hatte ein Rechtsgutachten dem Senat die Gesetzgebungskompetenz zugesprochen. Doch das Vorhaben ist umstritten.

Im Kern sieht die Ausbildungsplatzumlage vor, dass alle ausbildenden und nicht-ausbildenden Unternehmen in Berlin einen Prozentsatz ihrer Bruttolohnsumme in den Fonds einzahlen. Ausbildende Unternehmen sollen aus diesem Topf insbesondere die Ausbildungsvergütung erstattet bekommen, die sie an die Lehrlinge zahlen. Die Betriebsgröße soll dabei nach Wunsch der Senatsverwaltung keine Rolle spielen. Die Umlage sei „ein wichtiges Mittel gegen den zunehmenden Fachkräftemangel und für mehr Gerechtigkeit zwischen den Betrieben“, betonte Kipping.

In Berlin gebe es seit Jahren nicht genügend Ausbildungsplätze für alle Interessierten. „Wir haben die Beobachtung gemacht, dass auf 100 Ausbildungsplatzsuchende, 76,5 Ausbildungsstellen kommen“, sagte Kipping bei der Vorstellung der Eckpunkte. Die Nachfrage sei größer als das Angebot.

Ein Umstand, den auch die IG Metall kritisiert: „In Berlin entziehen sich mehr Betriebe ihrer sozialen und wirtschaftlichen Verantwortung als im Rest der Bundesrepublik“, so Jakob Heidenreich, Jugendsekretär der IG Metall Berlin. Die Gewerkschaft begrüßte wie auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Berlin-Brandenburg die Umlage. Dessen stellvertretende Vorsitzende Nele Techen bezeichnete das Eckpunktepapier des Arbeitssenats als „Punktlandung“.

Die Arbeitgeberseite hingegen bezweifelte, dass die Umlage einen Zuwachs an Ausbildungsplätzen mit sich bringen wird. „Was soll eine Ausbildungsplatzumlage bringen außer einem Berg Bürokratie?“, monierte Sebastian Stietzel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin. Auch die Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB) befürchtete ein „enormes Maß an Bürokratie“.

Beide Verbände sehen die Ursache für den Missstand auf dem Ausbildungsmarkt vielmehr darin, dass Unternehmen keine geeigneten Bewerber finden. Sie plädieren daher für eine stärkere Berufsorientierung an Berliner Schulen und schulische Mindeststandards beim Lesen, Schreiben und im Fach Mathematik. „Die fehlende Ausbildungsfähigkeit nach Abschluss der Schule ist ein Damoklesschwert für die Berliner Wirtschaft und verstärkt unnötig den Fachkräftemangel“, meinte IHK-Präsident Stietzel. dpa