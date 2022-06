Gennburg fordern sozial-ökologische Wende beim Bauen

Die Berliner Linke-Abgeordneten Katalin Gennburg und Ferat Kocak fordern eine sozial-ökologische Wende beim Bauen in Berlin. Auch der Bausektor sei als Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine von steigenden Energiekosten und Lieferkettenproblemen betroffen, teilten sie in einer gemeinsamen Erklärung am Freitag mit. In ganz Deutschland komme es zu Unterbrechungen im Baubetrieb.

Berlin - Das Mantra „Bauen, bauen, bauen“ helfe nicht gegen spekulationsgetriebene Mietsteigerungen und sei aktuell schlichtweg nur begrenzt umsetzbar, erläuterte die Sprecherin für Stadtentwicklung und Bauen, Katalin Gennburg.

Für eine sozial-ökologische Bauwende in Berlin sei eine wohnungspolitische Debatte darüber notwendig, was wo und für wen gebaut werden soll. Nötig seien auch Vorgaben, um das Bauen mit klimaschädlichen Baustoffen zu erschweren und industriepolitische Maßnahmen, um die entsprechenden Wirtschaftszweige für biobasierte Baustoffe aufzubauen.

Der klimapolitische Sprecher der Linksfraktion, Ferat Kocak, sagte, das Bauen mit konventionellen Baustoffen stehe wegen der hohen Emissionen in Widerspruch zu den Berliner Klimazielen. „Wir brauchen ein ernstzunehmendes Monitoring der Emissionen im Bausektor“, forderte er.

Die Abgeordneten sprachen sich dafür aus, Bauherren künftig zum Anlegen eines Materialkatasters und dem Vorlegen eines Rückbauplanes zu verpflichten, um so das Recycling von Baustoffen zu erleichtern. In Berlin müssten außerdem Pilotprojekte wie die Holz-Bauhütte auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel forciert werden. Auch beim Wohnungsneubau durch landeseigene Wohnungsunternehmen sollten verstärkt biobasierte Baustoffe zum Einsatz kommen. dpa