Glas-Experte hielt geplatztes Berliner Riesen-Aquarium für eine „Zeitbombe“ - Neue Bilder zeigen Trümmerfeld

Von: Momir Takac

Ein Bild der Zerstörung: In Berlin ist ein Riesen-Aquarium in einer Hotellobby geplatzt. © Christoph Soeder/dpa

Noch immer gleicht die Hotellobby nach dem Platzen des Berliner Riesen-Aquariums einem Trümmerfeld. Das zeigen neue Aufnahmen.

Berlin - Am vergangenen Freitagmorgen (16. Dezember) platzte ein Aquarium in einem Berliner Hotel plötzlich und versetzte die Lobby in ein Trümmerfeld. Die Ursache ist noch nicht geklärt, ein früherer Reinigungstaucher schloss einen Haarriss im Glas nicht aus.

Geplatztes Aquarium in Berlin: Aufräumarbeiten in Hotel-Lobby erschwert

Bis der Grund für das Platzen feststeht, dürfte noch eine Zeit vergehen. Seit Anfang der Woche begutachten Sachverständige und Gutachter die Trümmer, schreibt RTL. Dem Sender wurde exklusiv ein Video zugespielt, welches das komplette Ausmaß der Zerstörung zeigt. Es dokumentiert, dass die Lobby des Radisson Hotels in Berlin-Mitte noch immer verwüstet ist.

Überall liegen zersplittertes Glas, Sessel und Pfeiler, die von den Wassermassen einfach umgebogen wurden. Teile des mehrere Zentimeter dicken Acrylglases stapeln sich. Bis das Hotel wieder repariert ist, dürfte es noch lange dauern, wie RTL-Reporter Marc Chmiel berichtet. „Rund um das Aquarium laufen die Aufräumarbeiten schleppend, weil Elemente von der Decke zu fallen drohen und die Arbeiter gefährden“, sagt er.

Glas-Experte überrascht Platzen des Aquadoms in Berlin nicht

Dass das spektakuläre Berliner Riesen-Aquarium Aquadom platzte, kommt für einen Experten nicht überraschend. „Das ist eine Zeitbombe. Reynolds (der Acrylglashersteller Reynolds Polymer, d. Red.) hätte sagen müssen: Der Dom hält nicht ewig“, sagte Hermann Schuran, der ehemalige Eigentümer der niederländischen Firma „Schuran Seawater Equipment“, der Bild.

Der Plexiglas-Experte spielt darauf an, dass es in Deutschland für Acrylglasbauwerke keine Bauvorschriften gibt und das Aquarium alle zwei Jahre hätte überprüft werden müssen. Ob die Kontrollen durchgeführt wurden, sei unklar. (mt)