Gericht bestätigt Verbot für Palästinenser-Demonstration

Teilen

Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bei Demonstrationen palästinensischer Gruppen gegen die Politik Israels ist es vor einer Woche zu antisemitischen Rufen sowie Stein- und Böllerwürfen auf Polizisten gekommen. Mit dem Verbot einer weiteren Kundgebung will die Polizei eine Wiederholung vermeiden.

Berlin - Das Verwaltungsgericht Berlin hat das Verbot der Polizei für eine pro-palästinensische Demonstration bestätigt. Die 1. Kammer wies einen Eilantrag gegen die Entscheidung der Polizei am Freitag zurück, wie eine Gerichtssprecherin sagte (Az. VG 3 K 163/22) Die Polizei konnte zunächst nicht einschätzen, ob sich ungeachtet des Verbots Palästinenser in Kreuzberg oder Neukölln versammeln werden. Man sei aber mit 600 bis 700 Polizisten im Einsatz, hieß es.

Palästinensische Initiativen hatten für den Nachmittag (16.00 Uhr) in Kreuzberg eine „Protestdemonstration gegen die israelische Aggression in Jerusalem“ angemeldet. Die Polizei verbot diese jedoch aus Sorge vor erneuten antisemitischen Vorfällen. Dies hielt das Verwaltungsgericht für begründet.

Der Antragsteller habe bereits in der Vergangenheit mehrfach pro-palästinensische Versammlungen veranstaltet, bei denen Teilnehmer unter anderen Flaschen, Steine und gezündete Pyrotechnik auf Polizistinnen und Polizisten geworfen hätten, hieß es in einer Mitteilung des Gerichts. Aufgrund ihres Mottos hätten die Versammlungen auch Menschen zur Teilnahme motiviert, die eine antiisraelische oder gar antisemitische Grundhaltung hätten. Eine wirksame Abgrenzung von diesem Personenkreis nehme der Antragsteller nicht vor, so die Richter.

Gegen die Entscheidung kann Beschwerde eingelegt werden beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg als nächste Instanz. Zunächst war offen, ob der Veranstalter davon Gebrauch macht.

Am vergangenen Freitag und Samstag hatte es bei vergleichbaren Demos gegen Israels Politik mit einigen Hundert Teilnehmern antisemitische Rufe sowie Stein- und Böllerwürfe auf Polizisten gegeben. Nach Angaben der Polizei waren 160 Polizisten vor Ort.

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft reagierte mit Erleichterung auf das nun ausgesprochene Verbot. „Dies ist ein Schritt in die Richtung, die wir in einem Offenen Brief wegen der schwerwiegenden Vorfälle bei ähnlichen Demonstrationen am letzten Wochenende von Bundesinnenministerin Nancy Faeser fordern“, teilte die Gesellschaft mit. Die Organisation beklagte einen „wachsenden israelbezogenen Antisemitismus im arabisch-palästinensischen Milieu“.

Es sei gut, dass die Berliner Polizei konsequent präventiv reagiere, hieß es vom Förderkreis Denkmal für ermordete Juden Europas. Durch das Verbot werde dem offen ausgetragenen Antisemitismus der Platz entzogen, den er viel zu häufig einnehme.

Die Polizei rechnet bis zum 15. Mai verstärkt mit weiteren Kundgebungen und Demonstrationen. Dann ist der sogenannte Nakba-Tag (arabisch: „Unglück“), der Gedenktag der Palästinenser an die Vertreibung von Menschen aus Palästina.

Die Behörde kündigte an, auch auf Dolmetscher zurückzugreifen, um arabische Parolen übersetzen zu lassen und zu prüfen, ob sie volksverhetzend sind. Das ist auch für den 1. Mai geplant, wenn am Abend ein Block von vor allem türkisch- und arabischstämmigen Migranten als „Migrantifa“ bei der traditionellen Mai-Demonstration mitlaufen will. Im vergangenen Jahr waren am 1. Mai in diesem Demonstrations-Block junger Migranten antisemitische Vorfälle beobachtet worden.

Die Organisation „Palästina spricht“ rief dazu auf, sich am 1. Mai an der traditionellen Demonstration linker und linksradikaler Gruppen am Abend zu beteiligen. „Intifada ist unser Klassenkampf“, hieß es bei Twitter. „Wir gehen als Teil des internationalistischen Blocks in Berlin auf die Straße, um für das Ende des israelischen Siedlungskolonialismus, der Apartheid & für Freiheit, Sicherheit & Menschenrechte für PalästinenserInnen zu demonstrieren.“

Die Polizei will nach Vorfällen vor einer Woche künftig genauer überprüfen, ob Journalisten auf Grundlage des neuen Demonstrationsgesetzes Veranstaltungen verlassen müssen. Die palästinensische Demonstration hatte einen jüdischen Journalisten ausgeschlossen, weil dieser die Versammlung angeblich gestört haben sollte, und die Polizei das durchsetzen lassen. Das neue Gesetz, das SPD, Linke und Grüne 2021 beschlossen, macht das möglich. Die Polizei will nach eigenen Angaben künftig aber genau prüfen, ob wirklich eine Störung vorliegt und erst dann aktiv werden.

Auch vor einem Jahr im Mai 2021 hatte es bei palästinensischen Demonstrationen gegen das Vorgehen Israels im Gaza-Konflikt antisemitische Vorfälle und heftige Gewaltausbrüche in Berlin und anderen deutschen Städten gegeben. In Neukölln wurden auch antisemitische und anti-israelische Rufe wie „Kindermörder Israel“, „Frauenmörder Israel“ und „Free Palestine“ gerufen. Schon damals forderten Experten Strategien gegen den verbreiteten Antisemitismus in arabischstämmigen Gruppen. dpa