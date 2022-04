Gericht prüft Verbot von pro-palästinensischer Demonstration

Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Veranstalter einer für Freitag angekündigten pro-palästinensische Demonstration klagen gegen das Verbot der Polizei. Dem Verwaltungsgericht Berlin liege ein entsprechender Eilantrag vor, sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das Gericht wollte noch am selben Tag darüber entscheiden.

Berlin - Palästinensische Initiativen hatten für den Nachmittag in Kreuzberg eine „Protestdemonstration gegen die israelische Aggression in Jerusalem“ angemeldet. Die Polizei hat diese jedoch aus Sorge vor erneuten antisemitischen Vorfällen verboten, wie sie am Donnerstagabend mitgeteilt hatte.

„Basierend auf Erfahrungen auch der jüngeren Vergangenheit“ bestehe „die unmittelbare Gefahr“ von antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichung und Gewalttätigkeiten, begründete die Polizei ihre Entscheidung. Am vergangenen Freitag und Samstag hatte es bei vergleichbaren Demos mit einigen Hundert pro-palästinensischen Teilnehmern Stein- und Böllerwürfe auf Polizisten gegeben.

Unterdessen reagierte die Deutsch-Israelische Gesellschaft erleichtert auf das Verbot. „Dies ist ein Schritt in die Richtung, die wir in einem Offenen Brief wegen der schwerwiegenden Vorfälle bei ähnlichen Demonstrationen am letzten Wochenende von Bundesinnenministerin Nancy Faeser fordern“, teilte die Gesellschaft mit. Die Organisation hatte einen „wachsenden israelbezogenen Antisemitismus im arabisch-palästinensischen Milieu“ beklagt und gefordert, alle Möglichkeiten des Rechtsstaats auszuschöpfen, um gegen Hass und Hetze vorzugehen.

Es sei gut, dass die Berliner Polizei konsequent präventiv reagiere, hieß es vom Förderkreis Denkmal für ermordete Juden Europas. Durch das Verbot werde dem „offen ausgetragenen Antisemitismus“ der Platz entzogen, den er viel zu häufig einnehme. dpa