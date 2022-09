Geschlossene Mannschaft und Demut: Khedira lässt Spitze kalt

Rani Khedira (M) von Union Berlin klatscht nach einer Partie mit seinem Mannschaftskollegen ab. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Rani Khedira von Union Berlin interessiert die aktuelle Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga nur am Rande. „Natürlich ist es cool, aber die Tabellenführung ist eine Momentaufnahme. Am siebten Spieltag ist noch nie jemand Meister geworden“, sagte der Mittelfeldspieler nach dem Trainingsauftakt am Montag bei der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.

Berlin - 30 Uhr/Sky), „es hat sich nichts verändert. Wir haben immer viel Spaß und wollen jedes Training mit Freude und Spaß angehen. Was von außen kommt, lässt uns kalt.“

Mit 17 Zählern liegt die Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer zwei Zähler vor Borussia Dortmund und drei Zähler vor dem SC Freiburg sowie fünf Punkte vor Rekordmeister Bayern München. Das Geheimnis des Erfolgs sieht der 28-Jährige, der im Sommer 2021 vom FC Augsburg nach Berlin gewechselt war, in der Geschlossenheit der Mannschaft. „Wenn wir eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigen, dann sind wir eine schwer zu bespielende Truppe“, sagte der gebürtige Stuttgarter, der die Länderspielpause angesichts des folgenden Programms mit 13 Spielen in sechs Wochen bis zur WM-Pause ausgekostet hat und mit Familie und Freunden auch vom Fußball mal abgeschaltet hatte.

Trotz des Höhenflugs in der Liga fordert Khedira von sich und seinen Mannschaftskollegen aber weiter eine gewisse Bodenständigkeit ein. „Wir werden nicht müde, das Wort Demut zu verwenden“, sagte der Mittelfeldakteur, „wir sind ein recht kleiner Verein in der Bundesliga und werden deshalb nicht müde, an uns zu arbeiten.“ dpa