Geständnisse in Prozess um Juwelendiebstahl erwartet

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Nach der Verständigung im Prozess wegen des Juwelendiebstahls aus dem Dresdner Grünen Gewölbe werden heute (9.45 Uhr) Geständnisse von Tatverdächtigen erwartet. Vier der sechs Angeklagten haben dem sogenannten Deal vor einer Woche zugestimmt und Erklärungen angekündigt. Der fünfte will seine Entscheidung dazu mitteilen. Ein Beschuldigter streitet eine Beteiligung mit Verweis auf ein Alibi ab.

Dresden - Die 23- bis 29-Jährigen müssen sich seit gut einem Jahr in Dresden wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung verantworten. Die Deutschen sind Mitglieder einer bekannten arabischstämmigen Berliner Großfamilie. Hintergrund ist der Einbruch in das Schatzkammermuseum am 25. November 2019 - einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland.

Laut Anklage erbeuteten die Täter 21 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von mehr als 113 Millionen Euro. Sie sollen danach in der Tiefgarage eines Wohnhauses ein Fluchtauto angezündet haben, um Spuren zu verwischen. Kurz vor Weihnachten wurden die meisten Beutestücke zurückgegeben. dpa