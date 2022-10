Gesundheitsverwaltung begrüßt Cannabis-Legalisierungs-Pläne

Eine Pflanze einer Industriehanf-Sorte wird von violettem Licht beleuchtet. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Die Berliner Gesundheitsverwaltung hält die Pläne des Bundes zur Legalisierung des Cannabis-Konsums für richtig. Ein solcher Schritt sei gesundheitspolitisch sinnvoll und zu begrüßen, sagte ein Sprecher am Donnerstag auf dpa-Anfrage.

Berlin - „Eines der vorrangigen Ziele und Leitgedanken des Gesetzgebungsvorhabens zur kontrollierten Abgabe von Cannabis ist der bestmögliche Gesundheitsschutz der Konsumentinnen und Konsumenten sowie ein konsequenter Kinder- und Jugendschutz“, führte er aus. „Um dieses Ziel erreichen zu können, bekommen Maßnahmen zur Prävention einen besonderen Stellenwert.“

Daher sei es wichtig, dass Prävention und Suchtberatung den nötigen Raum bei künftigen Maßnahmen bekämen und der Bund dies auch finanziell unterstütze. Die Gesundheitsverwaltung erwarte vom Bund eine schnelle Klärung der europarechtlichen Rahmenbedingungen, damit der Prozess der Umsetzung des Vorhabens auf gesicherter Grundlage zügig beginnen könne.

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch Eckpunkte von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beschlossen: Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) sollen demnach künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm „Genusscannabis“ sollen straffrei, privater Eigenanbau in begrenztem Umfang erlaubt und ein Verkauf an Erwachsene in „lizenzierten Fachgeschäften“ und möglicherweise auch Apotheken möglich werden.

Ein Gesetz will Lauterbach allerdings nur auf den Weg bringen, wenn die Pläne einer europa- und völkerrechtlichen Prüfung in Brüssel standhalten. Die Bundesärztekammer lehnte die Pläne ab und warnte vor einer Bagatellisierung von gesundheitlichen Gefahren des Cannabis-Konsums. dpa