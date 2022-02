Giffey: Angriff auf die Ukraine hat auch Folgen für Berlin

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin. © Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa/Archivbild

Berlin muss sich nach Einschätzung der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) auf Flüchtlinge aus der Ukraine einstellen. „Der Angriff auf die Ukraine ist eine furchtbare Entwicklung, die weitreichende und gravierende Auswirkungen auf die Ukraine und den Frieden in Europa haben wird“, sagte Giffey der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Berlin - „Auch in Berlin müssen wir uns auf die Folgen einstellen. Menschen werden vor den kriegerischen Auseinandersetzungen fliehen und auch in Berlin ankommen“, so die SPD-Politikerin. „Ich habe alle Senatsmitglieder gebeten, für ihr Ressort eine Abschätzung der Folgen und Handlungsnotwendigkeiten vorzunehmen und erste Vorbereitungen zu treffen.“

Gemeinsam mit der Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Katja Kipping, werde geprüft, wie Berlin sich auf die Ankunft vieler geflüchteter Menschen vorbereiten und Notunterkünfte bereitstellen könne. „Spätestens in der nächsten Senatssitzung am kommenden Dienstag wird es eine Beschlussfassung über weitere einzuleitende Schritte geben“, sagte Giffey. „Wir stimmen uns mit dem Bund und den anderen Bundesländern über das weitere Vorgehen ab.“ dpa