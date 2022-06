Giffey: Berlin läuft in der Krise zur Höchstform auf

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). © Annette Riedl/dpa

Die Opposition wirft dem Senat Versagen vor und nennt den neuen Haushalt ein Trauerspiel. Die Regierende Bürgermeisterin weist solche Kritik ungewohnt scharf zurück und lobt die Arbeit von Rot-Grün-Rot.

Berlin - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat sich bei der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause einiges anhören müssen. Die Opposition nutzte die Gelegenheit zur Generalabrechnung. Giffey zog dagegen eine positive Bilanz ihrer vergangenen sechs Monate im Amt.

„Die Arbeit, die in den sechs Monaten geleistet wurde, steht unter dem Eindruck massiver Kriegsfolgen“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Wir haben gezeigt, dass Berlin Krise kann und dass Berlin in Krisenzeiten zu Höchstform aufläuft.“ Im Januar habe noch niemand wissen können, dass es wenige Wochen später einen Krieg in Europa geben würde - der russische Angriff auf die Ukraine habe viele Gewissheiten erschüttert.

Es sei nicht selbstverständlich, 70 000 ukrainische Flüchtlinge unterzubringen, ohne eine einzige Turnhalle zu belegen. Und es sei richtig, im Haushalt die nötigen Mittel dafür einzuplanen, diese Aufgaben auch in Zukunft meistern zu können. Der Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 spiegele genau die Punkte wider, die sich Rot-Grün-Rot vorgenommen habe, sagte Giffey.

Die SPD-Politikerin nahm auch zu den Vorwürfen Stellung, der Senat sei mit seinen Plänen gescheitert, den Wohnungsbau anzukurbeln und das Mietenwachstum zu bremsen. „Wohnungsbau und bezahlbares Wohnen ist die große Zukunftsfrage“, sagte Giffey. „Darum müssen wir uns darum kümmern, und wir tun das auch.“ Sie wies auf das Wohnungsbündnis hin, das am Montag seine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet hat. „Es ist mehr als jedes andere Bündnis in Deutschland zustande gebracht hat.“

CDU-Fraktionschef Kai Wegner griff Giffey und Rot-Grün-Rot in seiner Rede frontal an: „Der Haushalt ist das Drehbuch für die Entwicklung Berlins“, sagte er. „Wenn aber das Drehbuch nicht stimmt, ist auch der Film nicht gut.“ Was Rot-Grün-Rot abliefere, sei ein Trauerspiel und kein Blockbuster.

Die CDU habe bei den Haushaltsberatungen 221 Änderungsvorschläge eingebracht, die allesamt abgelehnt worden seien. „Ihre Politik bedeutet unzählige verpasste Chancen für Berlin“, kritisierte Wegner. Er hielt dem Senat vor, bei SPD, Grünen und Linken regiere viel zu oft das Chaos: Bildungschaos, Wohnungschaos, Mobilitätschaos, Wahlchaos. Wegner machte Giffey dafür mitverantwortlich. „Fangen Sie endlich an, die Probleme zu lösen.“

Giffey reagierte ungewohnt deutlich und verwahrte sich gegen das, was Wegner herbeirede über „Scherbenhaufen, Chaos und sonstige chaotische Zustände“. „Ich erlebe die Stadt gerade in diesen Wochen und Monaten ganz anders.“ Sie staune über die Behauptungen, die hier aufgestellt würden, sagte sie und empfahl Wegner, doch mal den Koalitionsvertrag in leichter Sprache zu lesen, den die Lebenshilfe gerade herausgegeben habe.

Auch den FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja wies sie in die Schranken, der kritisiert hatte, in der Berliner Verwaltung werde mit vergilbten Tastaturen gearbeitet. Die 130.000 Mitarbeiter in den Behörden hätten nicht verdient, in so eine Schublade gesteckt zu werden, konterte Giffey. „Das entspricht nicht den Tatsachen. Wir investieren massiv in die Digitalisierung der Verwaltung.“

Czaja kritisierte, angesichts zerfallender Infrastruktur, akutem Lehrermangel, einer sich zuspitzenden Wohnungsnot und einer völlig desolaten Verwaltung könne man den Haushalt nur als Insolvenzverschleppung bezeichnen. „Das Nichtstun des Senats ist Amtsmissbrauch.“

Giffey, die beim SPD-Parteitag am Sonntag mit weniger als 60 Prozent als Landesvorsitzende wiedergewählt wurde, hielt er vor, sie habe ihre Autorität als Regierende verloren. „Die rot-grün-rote Koalition steht für Stillstand, statt für Neustart.“

AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker warf Rot-Grün-Rot vor, keine nachhaltige Haushaltspolitik zu betreiben. „Diese Regierung gibt das Geld für alles Mögliche aus, und das geht so nicht“, sagte sie. Steuereinnahmen würden zum Fenster rausgeworfen, beispielsweise durch überflüssige Bestellungen von Corona-Impfstoff oder für Entwicklungshilfe, auf die das Land Berlin verzichten sollte.

Wichtigster Tagesordnungspunkt bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause war die Verabschiedung des Doppelhaushalts für 2022 und 2023 mit einem Volumen von insgesamt gut 75 Milliarden Euro. CDU, FDP und AfD kündigten an, dem Haushaltsgesetz nicht zuzustimmen. Die Abstimmung war für den Abend angekündigt. dpa