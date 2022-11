Giffey eröffnet Ausstellung mit Fotos aus Kiew

Im Roten Rathaus in Berlin-Mitte sind ab Dienstag Fotos aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu sehen. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey eröffnet die Ausstellung (17.30 Uhr) mit dem Titel „Kyiv is the Unbreakable Heart of Europe“ („Kiew ist das unzerbrechliche Herz Europas“) zusammen mit dem früheren Boxweltmeister Wladimir Klitschko.

Berlin - Dessen Bruder Vitali ist Bürgermeister von Kiew. Die Fotos zeigen Alltagsszenen aus den ersten Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar. Sie bleiben bis zum 3. Januar 2023 im Roten Rathaus.

Laut dem Ausstellungstext zeigen die Bilder ukrainischer Fotografinnen und Fotografen den Alltag von Menschen in Kiew, die trotz Leid und Zerstörung ihre Zuversicht und Würde bewahrt haben. Sie dokumentierten nicht nur den Schrecken des Krieges, sondern das Leben in einer Extremsituation und zeigten, dass Menschlichkeit stärker sei als alle Gewalt.

Die Ausstellung geht auf eine Anregung des stellvertretenden Bürgermeisters von Kiew, Mikola Povoroznyk, bei einem Gespräch mit der Regierenden Bürgermeisterin Ende September zurück. Sie ist nach Angaben der Senatskanzlei ein Zeichen der Verbundenheit und Solidarität mit den Menschen in Kiew. dpa