Giffey kündigt Berliner Entlastungspaket an

Franziska Giffey gibt ein Pressestatement. © Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat ein Berliner Entlastungspaket ergänzend zu den Maßnahmen des Bundes angekündigt. „Wir sind schon seit Wochen und Monaten dabei, diese Dinge vorzubereiten“, wies Giffey am Donnerstag bei der ersten Plenarsitzung nach der Sommerpause im Abgeordnetenhaus Kritik aus der CDU zurück. CDU-Fraktionschef Kai Wegner hatte dem Senat vorgehalten, sich zu viel Zeit zu lassen und angesichts von Inflation und Energiekrise zu wenig zu unternehmen.

Berlin - „Wir wollen das, was in Berlin passiert, sinnvoll ergänzen“, sagte Giffey. „Es geht darum, dass wir jetzt in den nächsten Tagen das Entlastungspaket finalisieren werden.“ Das Ziel sei, daseinsvorsorgende Einrichtungen zu erhalten, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die beraten, unterstützen und helfen, auch weiter vom Krisentelefon bis zur Schuldnerberatung und Einrichtungen wie Mehrgenerationenhäusern ihre Arbeit aufrecht erhalten könnten. Das gelte genauso für soziale und kulturelle Einrichtungen.

Auf der anderen Seite müssen auch Berlinerinnen und Berliner etwa aus dem im Haushalt vorgesehenen Härtefallfonds und auch mit Hilfen für Unternehmen unterstützt werden, wie Giffey weiter sagte. Als weitere Entlastungsmaßnahme nannte sie die Pläne für einen vergünstigten öffentlichen Nahverkehr.

Auch beim Thema Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket knöpfte sich Giffey die CDU vor: „Herr Wegner, ich finde total erstaunlich, wie Sie gerade Ihre soziale Ader entdecken“, sagte sie. Wegner hatte die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets vorgeschlagen - eine alte Idee der Sozialdemokraten, wie Giffey erläuterte. „Es ist ja schön, wenn wir uns da einig sind.“

Die Regierende Bürgermeisterin lobte ausdrücklich den Umfang des dritten Entlastungspakets der Ampel-Koalition im Bund. „Die Länder werden daran auch ihren Beitrag zu leisten haben, keine Frage. Das machen wir auch“, sagte sie. „Aber es geht jetzt darum, dass diese Hilfen auch umgesetzt werden.“

Für den Umgang mit Inflation und Krise plädierte Giffey für einen kühlen Kopf. „Und wenn alle ihren Beitrag dazu leisten, dann sind wir uns ja einig, dass wir das mit einer Haltung angehen, die ganz klar sagt: Berlin packt das.“ dpa