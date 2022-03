Giffey nicht zufrieden mit autofreier Friedrichstraße

Teilen

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin Berlins, spricht. © Carsten Koall/dpa/Archivbild

Das Projekt „autofreie Friedrichstraße“ hat nach Einschätzung der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) bisher nicht geklappt und sollte überarbeitet werden. Eine Rückkehr der Autos schloss sie nicht aus. Sie sei „nicht zufrieden“, sagte Giffey am Donnerstag dem Radiosender 105‘5 Spreeradio. Sie höre auch von den Geschäftsleuten, dass sie weniger Kunden hätten.

Berlin - „Die Flaniermeile Friedrichstraße muss anders aussehen“, sagte Giffey. Die Straße müsste so gestaltet werden, dass sie „ansehnlich ist, ein lebenswerter Ort ist und dass Menschen dort angezogen werden.“

Giffey kündigte eine Überarbeitung des Konzepts gemeinsam mit den Geschäftsleuten an. „Ob dann dort Autos fahren oder nicht – das muss man besprechen.“ So, wie es im Moment aussehe, mit den verschiedenen Aufbauten und dem Radweg in der Mitte, sei es jedenfalls nicht optimal. Giffey sagte, auch Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) habe eine Überarbeitung zugesagt.

Im August 2020 begann der umstrittene Verkehrsversuch zur „Flaniermeile Friedrichstraße“. Die von den Grünen geführte Senatsverkehrsverwaltung und der Bezirk Mitte sprachen 2021 von einem Erfolg und wollen die Straße weiterhin dauerhaft für Autos sperren. Im Februar hatte Jarasch gesagt, sie könne sich auch eine Sperrung des Autoverkehrs in weiteren großen Einkaufsstraßen vorstellen. Als Beispiele nannte sie Hackescher Markt und Tauentzienstraße. dpa