Giffey und Schreiner versuchen sich als U-Bahn-Fahrerinnen

Franziska Giffey (SPD, l), Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, und Manja Schreiner (CDU), Berliner Senatorin für Verkehr, Umwelt und Klimaschutz, besuchen mit Rolf Erfurt, BVG-Vorstand, den Betriebshof Lichtenberg der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). © Fabian Sommer/dpa

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) haben am Mittwoch bekräftigt, dass sie in den kommenden Jahren das Netz des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin ausbauen wollen. Gemeinsam mit Fachleuten müsse ein „Masterplan ÖPNV 2030“ entwickelt werden, sagte Giffey bei einem Besuch bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG).

Berlin - „Mehr ÖPNV bedeutet mehr Klimaschutz, mehr Lebensqualität, mehr zeitgemäße Mobilität für alle Menschen in unserer Stadt“, sagte Schreiner.

Bei dem Besuch auf zwei BVG-Liegenschaften informierten sich die Senatorinnen einer Mitteilung zufolge unter anderem über die Arbeit in den Werkstätten. In einem Fahrsimulator konnten sie eine virtuelle Runde im Führerstand der Straßenbahn drehen. Bei der U-Bahn in Friedrichsfelde durften sie auf dem Prüfgleis auf dem Fahrersitz einer U-Bahn Platz nehmen und diese unter Anleitung auch selbst fahren.

Ein gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr sei ein wichtiger Faktor für die nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Berlin, betonte Giffey. dpa