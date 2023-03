Giffey will bei Koalitionsverhandlungen im Zeitplan bleiben

Kai Wegner (l), Berliner CDU-Chef , und Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin. © Carsten Koall/dpa/Archivbild

Die SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey drängt darauf, bei den Koalitionsverhandlungen voranzukommen. „Das ist heute unser Hauptfokus, dass wir im Zeitplan für die Verhandlungen der Dacharbeitsgruppe bleiben, damit wir dann wirklich auch am 3. April einen fertigen Koalitionsvertrag präsentieren können“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag zum Auftakt der neuen Verhandlungsrunde mit der CDU.

Berlin - „Wir haben heute die beiden großen Blöcke Arbeit und Soziales und Gesundheit und Pflege.“

In den Facharbeitsgruppen habe es an vielen Stellen bereits Einigkeit gegeben. „Wir haben noch einige Punkte auch finanzieller Art, die wir klären müssen. Die vielen Wünsche aus den Facharbeitsgruppen kosteten natürlich auch Geld. „Das heißt, wir müssen priorisieren, wir müssen gucken, was möglich ist.“

Der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner sagte, das Thema Gesundheitsversorgung spiele für viele Berlinerinnen und Berliner eine wichtige Rolle. Dabei gehe es zum einen um die Situation in den Krankenhäusern und eine ausreichende Bettenzahl, aber auch um die ärztliche Versorgung in den Bezirken. Auch über Armutsbekämpfung werde gesprochen. Wegner lobte ebenfalls die Zuarbeit aus den Arbeitsgruppen. „Aber natürlich werden wir darüber lange diskutieren.“ Auch über den Vergabemindestlohn solle sich ausgetauscht werden, kündigte Wegner an. Ergebnisse der Gespräche sollen am Nachmittag bekanntgegeben werden.

Die Koalitionsverhandlungen haben am 9. März begonnen, sie sollen bis Ende des Monats abgeschlossen sein. CDU und SPD haben das Ziel, eine schwarz-rote Landesregierung zu bilden. Anfang April wollen beide Parteien ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Die CDU entscheidet danach bei einem Parteitag darüber. Die SPD plant ein Mitgliedervotum, dessen Ergebnis am 23. April bekanntgegeben werden soll. dpa