Gladbach startet mit Stindl für Plea - Union mit Diogo Leite

Gladbachs Lars Stindl spielt den Ball. © Uwe Anspach/dpa

Mit nur einer Änderung startet Borussia Mönchengladbach in die Bundesligapartie gegen Union Berlin am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN). Für den unter der Woche mit einem Infekt pausierenden Alassane Plea rückt Kapitän Lars Stindl in die Startelf von Trainer Daniel Farke. Innenverteidiger Nico Elvedi hat seine Bänderdehnung auskuriert und läuft von Beginn an auf.

Mönchengladbach - Union-Coach Urs Fischer muss seinen wegen einer Gelb-Roten Karte gesperrten Defensivspieler Paul Jaeckel ersetzen. Für ihn steht Diogo Leite in der Anfangsformation. dpa