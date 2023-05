Göppingens Handballer holen Platz drei in European League

Teilen

Gilberto Duarte Brito (M) von Frisch Auf Göppingen versucht sich gegen Lucas Pellas (l) und Arthur Lenne von Montpellier HB durchzusetzen. © Sascha Klahn/dpa

Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat beim Final Four der Handball-European-League den dritten Platz belegt. Die Schwaben gewannen am Sonntag in Flensburg das Platzierungsspiel gegen den französischen Vertreter Montpellier HB mit 33:29 (16:17). Der Sieger wurde im Anschluss zwischen den Füchsen Berlin und BM Granollers aus Spanien ermittelt.

Flensburg - Der Tabellen-14. der Bundesliga fand nach der 29:31-Halbfinal-Niederlage gegen die Katalanen am Samstag auch gegen den zweimaligen Champions-League-Sieger aus Frankreich nur schwer in die Partie. Beim 5:9 in der zwölften Spielminute nahm Frisch-Auf-Coach Markus Baur die erste Auszeit. Dennoch dauerte es bis zur 32. Minute, ehe Kreisläufer Blaz Blagotinsek beim 18:18 erstmals wieder den Gleichstand herstellte. Wenig später erzielte David Schmidt beim 21:20 (37.) die erste Göppinger Führung überhaupt.

In der Folge lieferten sich beide Mannschaften ein offenes Spiel. Fünf Minuten vor dem Ende lag Frisch Auf beim 30:28 mit zwei Treffern in Führung. Torhüter Martin Sego ebnete dem Bundesligisten nun mit wichtigen Paraden den Weg zum Sieg. Bester Werfer der Göppinger war Macel Schiller mit sechs Treffern. Für die Franzosen war Julien Bos siebenmal erfolgreich. dpa