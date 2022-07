Großbrand in Lagerhalle gelöscht

Die Halle eines Verpackungsherstellers stehe in Flammen, teilte die Feuerwehr mit. Sie brannte vollständig auf rund 3000 Quadratmetern. © Dominik Totaro/dpa-TNN/dpa

Die Rauchwolke im Süden Berlins war weit zu sehen. Zum Löschen kam sogar die Feuerwehr vom nahe gelegenen Flughafen zu Hilfe.

Berlin - Der Großbrand in der Lagerhalle eines Kunststoff-Verpackungsherstellers im Berliner Süden ist am Donnerstagabend von der Feuerwehr gelöscht worden. „Der Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Verletzt worden sei niemand. 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Demnach lagerten in der Halle im Stadtteil Marienfelde Kunststoffe, die für die Herstellung von Verpackungen gebraucht werden.

Das Feuer brach nach Angaben des Unternehmens am Donnerstag gegen 16.30 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache in der 3000 Quadratmeter großen Lagerhalle in der Sperenberger Straße aus. Die Flammen griffen auch auf ein weiteres Gebäude über. Holz, Pappe und Kunststoff brannten. Gegen 22.45 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand vollständig unter Kontrolle. „Die angrenzenden Verwaltungsgebäude und die Produktion mit Maschinenpark blieben unbeschädigt.“

Eine große Rauchwolke im Süden der Stadt war kilometerweit sichtbar. Bei der Feuerwehr waren zahlreiche Spezialkräfte im Einsatz, darunter die Flughafenfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren. Rund drei Kilometer Wasserschläuche wurden verlegt.

Die Behörden warnten und riefen die Bevölkerung dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 21.00 Uhr wurde die Warnung aufgehoben. Chemikalien oder andere giftige Stoffe seien nicht mit der Rauchwolke aufgestiegen, hieß es. Die Motzener Straße, die aufgrund des Feuerwehreinsatzes gesperrt war, wurde für den Verkehr am Freitagmorgen wieder freigegeben. dpa