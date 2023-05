Große Lagerhalle in Berlin-Neukölln geht in Flammen auf

Feuerwehreinsatz

In Berlin-Neukölln ist am Mittwochabend ein Großbrand ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr ging in der Lahnstraße eine größere Lagerhalle in Flammen auf. Sie brenne in ganzer Ausdehnung auf etwa 5000 Quadratmetern, sagte ein Sprecher. Weitere angrenzende Gebäude seien in Gefahr.

Berlin - Ob Menschen gefährdet waren, blieb zunächst offen. Auch was in der Halle gelagert wurde, war am Abend kurz nach dem Alarm noch nicht bekannt. Die Feuerwehr rückte mit rund 120 Einsatzkräften an, wie sie auf Twitter mitteilte. „Bitte meiden Sie den Bereich und halten die Zufahrtswege für Einsatzfahrzeuge frei“, hieß es.

Über der Stadt war weithin eine riesige dunkle Rauchwolke zu sehen. In sozialen Netzwerken wurden Fotos der Rauchsäule gepostet, etliche Nutzer äußerten sich besorgt. dpa