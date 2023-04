Grüne: Berlin soll Vorreiter bei Cannabis-Legalisierung sein

Eine Cannabispflanze blüht. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Bundesregierung legt neue Eckpunkte für die Cannabis-Legalisierung vor. Die Grünen-Fraktion fordert, dass Berlin nicht zum Schlusslicht progressiver Drogenpolitik werden darf.

Berlin - Die Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus fordert, dass Berlin eine Vorreiterrolle bei der Cannabis-Legalisierung übernimmt. Der drogenpolitische Sprecher der Fraktion, Vasilis Franco, wies auf die neuen Eckpunkte der Bundesregierung zu dem Thema hin, die am Mittwoch vorgestellt wurden. Dazu gehören auch regionale Modellvorhaben, wie sie vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bereits seit Jahren geplant seien. „Berlin darf nicht vom Vorreiter zum Schlusslicht einer progressiven Drogenpolitik werden“, sagte Franco.

„Unter Rot-Grün-Rot wäre klar gewesen, dass Berlin bei der Cannabis-Legalisierung vorne dabei gewesen wäre.“ Es brauche ein Bekenntnis, dass Berlin das Vorhaben unterstütze und als Modellregion zur Verfügung stehe. „Es wäre ein fataler Rückschritt, wenn Schwarz-Rot zum Todesstoß für die Cannabis-Legalisierung in Berlin würde.“

Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Eigenanbau von maximal drei Pflanzen soll in Deutschland künftig straffrei sein. Außerdem will die Bundesregierung den Anbau und die Abgabe der Droge in speziellen Vereinen ermöglichen. Dabei handelt es sich um überarbeitete Pläne der Ampel-Koalition.

Der ursprünglich geplante freie Verkauf von Cannabis für Erwachsene in Fachgeschäften wird zunächst gestrichen. Er soll in einem zweiten Schritt und zuerst in Modellregionen mit wissenschaftlicher Begleitung erprobt werden.

Ein Sprecher der Berliner Gesundheitsverwaltung verwies am Mittwoch auf die Stellungnahme vom Oktober zu dem Thema. Damals hieß es, die Pläne der Bundesregierung zur Legalisierung des Cannabis-Konsums seien gesundheitspolitisch sinnvoll und zu begrüßen. Zu den aktuellen Details wollte die Senatsverwaltung keine Stellung nehmen. dpa