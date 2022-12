„Nicht anfassen!“ - Polizei Berlin warnt vor grünlichen Flüssigkeiten an Wohnungstüren

Von: Martina Lippl

„Nicht anfassen!“, warnt die Polizei in Berlin, wenn Sie grüne Flüssigkeit an der Wohnungstür entdecken. © Twitter screenshot/ Polizei Berlin

Wer eine grüne Flüssigkeit an seiner Wohnungstür entdeckt, sollte die Polizei alarmieren. Es handelt sich um eine neue Einbruchsmasche mit ätzender Salpetersäure.

Berlin – Mit einer besonders ätzenden Flüssigkeit brachen Diebe in mehr als 30 Fällen in Wohnungen in Berlin ein. Mit einer Säure zersetzten Einbrecher die Türschlösser. Die Berliner Polizei warnt deswegen vor Säure-Resten an Haus- und Wohnungstüren. „Die dabei verwendete Flüssigkeit erscheint, je nach Material des Schlosses, transparent bis gelb, grün oder bräunlich“, teilt die Polizei mit.

Neue Einbruchsmasche in Berlin: Polizei warnt vor Salpetersäure-Resten an Wohnungstüren

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich dabei um konzentrierte Salpetersäure – eine der stärksten Mineralsäuren überhaupt handeln. „Bei entsprechenden Feststellungen von unbekannten Flüssigkeiten an Wohnungs- oder Haustüren informieren Sie bitte umgehend die Polizei und halten sich von den beschädigten Stellen fern“, warnt die Polizei.

Die Flüssigkeit dürfte unter keinen Umständen selbst berührt werden. Auch Handschuhe schützten nicht ausreichend vor dem stark ätzenden und atemwegsreizenden Stoff.

Salpetersäure kann zu schweren Gesundheitsschäden führen. Schon das Einatmen der Dämpfe ist laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung giftig. © imago

Die Ermittlungen zu den bislang 31 registrierten Taten dauern laut Polizei an. Nach dem derzeitigen Stand hätten bisher weder Geschädigte der Straftaten noch Einsatzkräfte Verletzungen erlitten. (ml)