Grüne sagen Wissing den Kampf an

Die Grünen können den Plänen des Bundes zum Ausbau der Stadtautobahn nichts abgewinnen. Kritik am Bund hat auch die Gesundheitssenatorin. Dabei geht es allerdings um Corona-Themen.

Berlin - Aus Sicht der Berliner Grünen ist der vom Bund angekündigte Weiterbau der Stadtautobahn A100 gleich in mehrfacher Hinsicht falsch. Nach Überzeugung des Landesvorsitzenden Philmon Ghirmai ist er reine Geldverschwendung und löst verkehrspolitisch keine Probleme. Aber nicht nur das: „In einer Zeit, in der es geboten ist, Energie einzusparen und das Klima zu schützen, braucht es keine weitere Betonschneise durch Berlin“, sagte Ghirmai am Samstag beim Grünen-Parteitag in Berlin.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) solle das Geld besser in eine gezielte Stärkung des ÖPNV und in den Radverkehr investieren. „Wenn er davon nichts macht, aber zugleich die A100 wirklich weiterbauen will, dann wird er sich an Berlin die Zähne ausbeißen“, sagte Ghirmai.

Die rot-grün-gelbe Bundesregierung will den Weiterbau der A100 vom Treptower Park über Friedrichshain Richtung Lichtenberg möglichst schnell umsetzen. Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Ausschreibung der Planung für den 17. Bauabschnitt Planung erfolgt ist. Der Berliner Senat hat auf die Ankündigung mit Kritik reagiert.

„Die A100 ist schon heute eine der teuersten Autobahnen bundesweit, 200.000 Euro kostet uns jeder Meter“, kritisierte der Grünen-Landesvorsitzende. „Wir werden entschlossen und mit ganzer Kraft gegen diesen verkehrspolitischen Irrsinn kämpfen.“ Gegen die Pläne des Bundes sprach sich am Samstag auch die Berliner Linke aus, die ebenfalls zu einem Landesparteitag zusammengekommen war.

Während die Linkspartei in einem Hotel in Berlin-Neukölln in Präsenz tagte, sprach Ghirmai, der erst im Dezember zusammen mit Susanne Mertens an die Spitze des Landesverbands gewählt wurde, am Tagungsort im Westhafen nur vor einer kleinen Gruppe von Mitgliedern. Die Berliner Grünen organisierten ihren Parteitag weitgehend digital, die Delegierten schalteten sich per Videokonferenz dazu.

Kritik am Bund übte auch Berlins grüne Gesundheitssenatorin Ulrike Gote. Sie rechnet nach dem weitgehenden Wegfall der Corona-Maßnahmen mit erneut steigenden Infektionszahlen. Berlin habe die geringste Corona-Inzidenz aller Bundesländer. „Aber meine Prognose ist: Das wird nicht so bleiben“, sagte Gote. Denn nach den Lockerungen steige die Zahl der Begegnungen und damit auch die der Übertragungen.

„Das aktuelle Bundesinfektionsschutzgesetz ist Mist“, kritisierte Gote. „Die Hürden des Gesetzes machen uns als Land ein vorausschauendes Handeln unmöglich.“ Nach dem Bundesgesetz sind derzeit nur Basisschutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen möglich.

Fraktionsvorsitzende Silke Gebel plädierte dafür, Gesundheits- und Klimaschutz nicht getrennt zu betrachten. Klimaschutz sei auch Gesundheitsschutz. Längst fordere die Klimakrise auch in Deutschland Todesopfer, zum Beispiel in Hitzesommern oder bei Überflutungen. Auch die Verkehrswende sei ein Beitrag zu einer gesünderen Stadt. Eine Lehre aus der Corona-Pandemie müsse außerdem sein, dass Berlins Krankenhäuser noch krisenfester werden müssten. dpa