Grünen-Fraktion wählt neuen Vorsitzenden

Das Logo der Fraktion von Bündnis90/Die Grünen im Deutschen Bundestag. © Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus wollen am Dienstag (ab 15.00 Uhr) die Nachfolge ihrer zurückgetretenen Fraktionsvorsitzenden Antje Kapek regeln. Nach Angaben eines Fraktionssprechers kandidiert der ehemalige Grünen-Landesvorsitzende Werner Graf für den Posten. Im Falle seiner Wahl würde der 41-Jährige die Fraktion gemeinsam mit Silke Gebel leiten.

Berlin - Die bildete sei 2016 gemeinsam mit Kapek eine Doppelspitze, ehe Kapek ihr Amt vor drei Wochen überraschend zur Verfügung stellte. Sie begründete das mit Erschöpfung. Kapek bleibt aber Abgeordnete.

Graf stand von 2016 bis 2021 gemeinsam mit Nina Stahr an der Spitze des Grünen-Landesverbands. Dem Abgeordnetenhaus gehört er seit der Wahl im September 2021 an. Er galt als Kandidat für einen der grünen Posten im rot-grün-roten Senat, ging aber leer aus. Nun könnte er an die Spitze der Grünen-Fraktion aufrücken, die mit 32 Abgeordneten die zweitgrößte im Parlament nach der SPD ist. dpa