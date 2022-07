Gruppen geraten am Mauerpark aneinander: Ein Verletzter

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen im Mauerpark in Prenzlauer Berg ist ein 20-Jähriger von einer Glasflasche getroffen worden. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde von Rettungskräften ambulant behandelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach den Angaben waren am späten Mittwochabend auf dem Gehweg im Mauerpark zwei Gruppen - die aus acht beziehungsweise fünf Beteiligten bestanden - in Streit geraten.

Berlin - Ausgangspunkt dafür soll nach Angaben des 20-Jährigen gewesen sein, dass jemand aus der größeren Gruppe fragte, ob ihm jemand eine Zigaretten geben könne. Dies sei jedoch verneint worden.

In der Folge sei dann einem 21-Jährigen aus der kleineren Gruppe die Bauchtasche entrissen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der 20-Jährige sei zudem aufgefordert worden, seine Wertsachen herauszugeben - und mit der Flasche auf den Kopf geschlagen worden. Die Täter seien mit der Beute in den Mauerpark geflüchtet, hieß es. dpa