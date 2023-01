Härtefallfonds hilft gegen Stromsperren: Anträge nur online

Katja Kipping (Die Linke), Sozialsenatorin, spricht in der Senatsverwaltung. © Annette Riedl/dpa

Bei drohenden Strom- oder Gassperren gibt es in Berlin in diesem Jahr finanzielle Hilfe aus einem extra dafür geschaffenen Härtefallfonds. Berlinerinnen und Berliner, die vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Energiekosten ihre Strom- oder Gasrechnung nicht bezahlen können, haben von Montag (9. Januar) an die Möglichkeit, sie zu beantragen. Das teilte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Dienstag mit.

Berlin - Anträge seien nur online möglich. Die Bearbeitung soll sich dadurch beschleunigen, so dass sich Strom- oder Gassperren schnell aufheben oder rechtzeitig vermeiden lassen.

Das Ziel sei zu verhindern, dass Menschen in eine Schuldenspirale gerieten und ihnen die Angst zu nehmen, im Dunkeln sitzen zu müssen, sagte Kipping. Die Auszahlung der Energieschulden erfolgt direkt an das jeweilige Versorgungsunternehmen wie Vattenfall oder Gasag. Gezahlt wird die Summe, die erforderlich ist, um die jeweilige Sperre aufzuheben oder zu verhindern.

Berliner Haushalte können die Hilfe aus dem Härtefallfonds Energieschulden jeweils nur einmal beantragen. Voraussetzung ist eine Sperrankündigung von Seiten des Energieanbieters aus dem Jahr 2023. Die Bearbeitung der Anträge übernimmt das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso). dpa