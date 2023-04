Hamann kritisiert Dardai für Umgangston

Herthas Cheftrainer Pal Dardai steht mit gesenktem Kopf am Spielfeldrand. © Soeren Stache/dpa

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat Trainer Pal Dardai von Hertha BSC für dessen Wortwahl gegenüber Mittelfeldspieler Ivan Sunjic auf dem Trainingsplatz kritisiert. „Der Grundsatz ist Respekt. Du kannst mit einem Spieler nicht so sprechen“, sagte Hamann am Sonntag bei Sky90. Dardai hatte zuvor beim Training Sunijic mit deutlichen Worten in die Kabine geschickt.

Berlin - „Verpiss dich hier, tschüss“, sagte Dardai, wie in einem Video des Senders Sky zu sehen war. Berichten zufolge soll eine Disziplinlosigkeit der Auslöser gewesen sein.

„Er hat das Recht, ihn wegzuschicken, aber die Wortwahl geht nicht“, sagte der frühere Fußball-Profi Hamann über die Szene. „Er ist dem Spieler und auch den anderen Spielern irgendwo eine Entschuldigung schuldig“, urteilte Hamann. Dardai hatte angekündigt, beim Tabellenletzten durchgreifen zu wollen. Die erste Partie nach seiner Rückkehr auf die Trainerbank hatten die Berliner am Samstag mit 2:4 gegen Werder Bremen verloren. dpa