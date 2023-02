Handbruch bei Lindberg: Weber kommt als Ersatz zu Füchsen

Berlins Hans Lindberg wirft den Ball auf das Tor. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Diese Verletzung trifft die Füchse hart. Top-Torschütze Hans Lindberg hat sich die Hand gebrochen und fehlt den Berlinern lange. Eine Ersatzlösung konnte gerade noch gefunden werden.

Berlin - Schock-Diagnose für die Füchse Berlin: Routinier Hans Lindberg hat sich am Dienstag im European-League-Spiel beim spanischen Klub Bidasoa Irun die rechte Hand gebrochen und fällt wochenlang aus. „Der Schicksalsschlag von Hans Lindberg trifft uns natürlich hart. Für unsere ambitionierten Ziele ist das ein herber Verlust“, sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar.

Als Ersatz konnten die Berliner kurzfristig den langjährigen Magdeburger Profi Robert Weber verpflichten. Der 37 Jahre alte ehemalige österreichische Nationalspieler wechselt vom griechischen Klub Olympiakos Piräus an die Spree. „Es war Glück im Unglück, dass das Transferfenster bis heute Nacht offen war und wir mit Robert Weber einen erfahrenen Mann für die Position verpflichten konnten. Ein Torschützenkönig ersetzt also einen anderen für den Moment“, sagte Trainer Jaron Siewert.

Der 41-Jährige Lindberg war im Januar mit Dänemark Weltmeister geworden und war auf dem besten Weg Rekord-Torschütze in der Handball-Bundesliga zu werden. Ende letzten Jahres hatte sich in Valter Chrintz ein weiterer Rechtsaußen schwer verletzt.

Deshalb reagierten die Füchse nun auf Lindbergs Ausfall. Bereits am Samstag soll Weber beim Heimspiel gegen die HSG Wetzlar (18.30 Uhr/Sky) zum Einsatz kommen. „Er ist ein erfahrener und abgezockter Spieler, der genau weiß, worum es in der Liga geht. Er ist ein topfitter und loyaler Spieler, den ich jetzt im Prinzip zum zweiten Mal in meiner Karriere verpflichte“, sagte Kretzschmar.

Der 49-Jährige hatte Weber bereits 2009 zum SC Magdeburg geholt, wo er zehn Jahre lang spielte. „Es freut mich riesig, dass der Transfer geklappt hat, was gibt es Besseres, als in der Bundesliga zu spielen. Mit Stefan Kretzschmar schließt sich der Kreis, er hat mich schon damals in Magdeburg verpflichtet“, sagte der Österreicher. dpa