Harte Kaderarbeit: Hertha BSC muss Planungen forcieren

Herthas Trainer Pal Dardai ist vor einem Spiel im Stadion. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Jetzt ist Herthas Verhandlungsposition klarer. Und das soll helfen, den Kader für die Mission Bundesliga-Rückkehr zu rüsten.

Berlin - Jetzt sollte alles schnell gehen. Nach der Gewissheit über die Spielberechtigung in der kommenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga haben die Clubverantwortlichen um Sportdirektor Benjamin Weber bis zum Trainingsstart in weniger als zwei Wochen nicht viel Zeit, den Kader für die Mission Wiederaufstieg zu bauen. Große Transferexperimente kann sich Hertha BSC aber buchstäblich eh nicht leisten. Und bis zur ersten Trainingseinheit unter dem alten und neuen Chefcoach Pal Dardai wird die Shopping-Tour mit begrenztem Budget auch sicher längst noch nicht beendet sein. Dazu werden noch wohl noch einige Profis die Alte Dame verlassen.

Die, die den bitteren Abstieg aus der Bundesliga miterlebten und am Neuanfang im Unterhaus mitarbeiten wollen, befinden sich schon in so etwas wie einer Vor-Vorbereitungsphase. „Die Spieler fangen für sich schon etwas früher an, damit sie nicht direkt am ersten Tag einen schweren Muskelkater oder andere Probleme bekommen“, erklärte Dardai bereits.

Nicht mehr mit dabei sein werden Omar Alderete (FC Getafe), Santiago Ascacibar (Estudiantes de la Plata), Chidera Ejuke (ZSKA Moskau/war ausgeliehen), Stevan Jovetic (unbekannt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) und Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach/ablösefrei) sein. Auch der Vertrag von Routinier Kevin-Prince Boateng, der vor einem Jahr als Führungsfigur in der Relegation den Abstieg noch hatte verhindern können, läuft aus.

Den bisher verkündeten Abgängen stehen bisher nur zwei Zugänge gegenüber: Fabian Reese von Holstein Kiel und Gustav Christensen vom FC Midtjylland. Das Warten auf die Lizenz und ein möglicher Fall bis in die Regionalliga bei einer Verweigerung der Spielberechtigung dürften die Verhandlungen der Hertha-Verantwortlichen mit Spielern und Beratern bis zur Gewissheit am Montag sicherlich ebenso erschwert haben, wie die prekäre Finanzlage des Hauptstadt-Clubs.

Einen Transferüberschuss in zweistelliger Millionenhöhe müssen die Herthaner erzielen. Dass Stammtorwart Oliver Christensen Angebote aus England haben soll, käme da sicherlich nicht ungelegen. Er wie auch Dodi Lukebakio, Lucas Tousart oder Suat Serdar könnte bei einem Verkauf noch mal Geld einbringen. Auch die jungen Jessic Ngankam und Derry Scherhant, mögliche Aushängeschilder des ausgerufenen Berliner Wegs, sollen das Interesse anderer Clubs geweckt haben - auch wenn Hertha beide Medienberichten zufolge gerne halten will.

Zwei weitere Zugänge sollen so gut wie feststehen. Zum einen die Rückkehr von Torwart Marius Gersbeck, der vom Karlsruher SC per Option wieder unter Vertrag genommen werden kann. Der andere ist Diego Demme. Der mittlerweile 31-Jährige spielte von Januar 2014 bis Januar 2020 für RB Leipzig und wechselte dann zur SSC Neapel. In der Meistersaison von Napoli spielte der kampfstarke, lauf- und einsatzfreudige Mittelfeldmann aber keine wirkliche Rolle mehr. Sein Vertrag läuft noch bis Ende Juni 2024, spekuliert wurde, ob die Hertha im Gegenzug Tousart an den Fuß des Vesuvs ziehen lässt.

Berichten zufolge soll es auch Gespräche mit Ahmet Arslan, der in der vergangenen Saison von Kiel an Dymano Dresden ausgeliehen war, und Angreifer Donis Avdijaj, der zuletzt vom FC Zürich an den TSV Hartberg in Österreich ausgeliehen war, gegeben haben.

Inwiefern auch die beiden schon gespannt an diesem Sonntag verfolgen, wen die Hertha in der ersten Runde des DFB-Pokals zugelost bekommt, bleibt abzuwarten. Acht Tage später jedenfalls steht der Trainingsauftakt an, am 7. Juli im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ein Testspiel gegen den BFC Dynamo. Vor der Saisoneröffnung am 22. Juli geht es ins Trainingslager nach Zell am See vom 12. bis zum 21. Juli, ehe am letzten Juli-Wochenende die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit Hertha BSC startet. dpa