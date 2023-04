Hasenheide: Prozessbeginn wegen erstochenem Clan-Mitglied

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Knapp ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf einen 25-Jährigen aus dem Berliner Milieu arabischstämmiger Clans kommt der mutmaßliche Täter vor Gericht. Am 27. April soll der Prozess gegen den 21-Jährigen vor dem Landgericht Berlin beginnen. Nach Angaben des Gerichts vom Donnerstag sind dafür bislang 31 Verhandlungstage bis zum 16. November geplant.

Berlin - Die Anklage wirft dem 21-Jährigen heimtückischen Mord vor. Er soll sein Opfer am 30. April 2022 auf der Kirmes „Neuköllner Maientage“ im Park Hasenheide mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der Mann war im vergangenen Dezember am Flughafen nach monatelanger Fahndung verhaftet worden.

Der Begleiter des mutmaßlichen Angreifers ist ebenfalls angeklagt. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung und Beteiligung an einer Schlägerei vor. Der 20-Jährige soll das Opfer mit der Faust geschlagen haben. Die Anklage geht davon aus, dass er in Verletzungs-, nicht aber Tötungsabsicht gehandelt hat, wie es hieß. Anders als der Hauptangeklagte befindet er sich nach Gerichtsangaben nicht in Untersuchungshaft.

Bei dem Getöteten handelt es sich um einen Bruder von Nidal R., der im Herbst 2018 tagsüber vor den Augen seiner Familie auf dem Tempelhofer Feld erschossen worden war. Er war der Polizei als Wiederholungstäter mit Beziehungen zu arabischstämmigen Clans bekannt. Bislang konnte die Polizei keinen Täter verhaften. dpa