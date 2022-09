Heilmann hört als CDU-Chef in Steglitz-Zehlendorf auf

Teilen

Thomas Heilmann (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages. © Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Ende einer Ära bei der Berliner CDU: Nach zehn Jahren im Amt hört der Vorsitzende ihres mitgliederstärksten Kreisverbandes in Steglitz-Zehlendorf, der Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann, auf. Heilmann werde bei der Vorstandstandswahl am 8. Oktober nicht noch einmal als Kreisvorsitzender antreten, teilte die CDU im Südwesten am Donnerstag mit. Der 58-Jährige will sich nach einigen Angaben künftig noch stärker auf seine Arbeit im Bund fokussieren.

Berlin - „Die Aufgaben im Bundestag fordern mich mehr denn je“, erklärte er.

Nachfolger als CDU-Kreischef soll auch nach dem Willen Heilmanns das Mitglied des Abgeordnetenhauses Stephan Standfuß werden. Der ist bislang einziger Kandidat und sieht den mächtigen, gut 2000 Mitglieder zählenden CDU-Kreisverband als „Taktgeber für Themen mit landesweiter Bedeutung“, wie er erklärte. Standfuß ist seit 2016 Abgeordneter im Landesparlament und in der CDU-Fraktion Sprecher für Sport und für Verfassungsschutz. dpa